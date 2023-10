CIRRO bevestigt sponsoring en deelname aan C-Suite Winter 2023 in Brussel

BRUSSEL, België, Oct. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO , een leidende wereldwijde leverancier van logistiek- en fulfillmentoplossingen voor e-commerce, is verheugd te kunnen aankondigen dat het bedrijf sponsor is en actief betrokken zal zijn bij het komende evenement C-Suite Winter van Cross-Border Commerce Europe . Het evenement is gepland op 11 en 12 oktober 2023 in de bruisende stad Brussel, België. CIRRO zal als trotse sponsor zijn uitgebreide oplossing voor naadloze internationale verzending en alomvattende fulfillmentdiensten demonstreren.



Tijdens C-Suite Winter zullen 200 toonaangevende retailleiders en managers deelnemen aan een ervaring die hun inzichten zal verrijken. Het zal dienen als een uitstekend platform voor het uitwisselen van kennis en het vormen van waardevolle netwerken. Retailers en marktplaatsen kunnen tijdens boeiende rondetafelsessies ontdekken hoe CIRRO de klantervaring verbetert door zijn sterke punten en de unieke eigenschappen van zijn diensten optimaal te benutten.

Lu Liu, de Business Development Manager voor Europa bij CIRRO, zei hierover: "CIRRO is zeer verheugd met de mogelijkheid om onze uitgebreide e-commerce-oplossingen te presenteren op het evenement C-Suite Winter in Brussel. We kijken uit naar onze deelname aan informatieve sessies, boeiende discussies en waardevolle netwerkmogelijkheden. Als het evenement C-Suite Winter bij uw interesses aansluit, dan heet CIRRO u van harte welkom."

Over CIRRO

CIRRO is uw wereldwijde leverancier van logistiek- en fulfillmentoplossingen voor internationale e-commerce. Wij richten ons vooral op het creëren van complete ecosystemen voor supplychains die logistiek- en fulfillmentoplossingen bieden aan de wereldwijde e-commercesector. CIRRO heeft twee submerken: CIRRO E-Commerce en CIRRO Fulfillment .

CIRRO E-Commerce richt zich op logistiekdiensten voor zowel nationale als internationale e-commerce. We blinken uit in uitgebreide sorteermogelijkheden, een robuust transportnetwerk, plaatselijke teams van branchedeskundigen en een uitgebreid netwerk met aanwezigheid in meer dan 30 landen over de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

CIRRO Fulfillment is een vooraanstaande leverancier van fulfillmentdiensten voor e-commerce die uitgebreide, hoogwaardige en klantspecifieke supplychainoplossingen levert, waarbij de nadruk ligt op magazijndiensten en internationale logistiekdiensten. Er zijn momenteel meer dan 4000 actieve klanten die gebruikmaken van onze fulfillmentdienst en meer dan 80 fulfillmentcentra.

