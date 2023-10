BNZSA, powered by Anteriad, gaat een revolutie teweegbrengen in de EMEA B2B-intent data markt met de lancering van BNZSA inTNT, de meertalige, kunstmatige intelligentie (AI) door mensen geverifieerde intent data oplossing

MADRID, Oct. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BNZSA, powered by Anteriad, heeft inTNT gelanceerd om de EMEA B2B-markt een GDPR (AVG)-conforme, kunstmatige intelligentie (AI) intent data oplossing te bieden in verschillende talen.

Deze nieuwe intent data oplossing geeft B2B-marketeers gevalideerde, en AVG conforme intentiesignalen die in meerdere Europese talen zijn vastgelegd. inTNT geeft de B2B-marketeers een nieuw stuk gereedschap die ze in staat stelt effectiever, en meer potentiële kopers te bereiken.

BNZSA’s inTNT is een slimme en nauwkeurige oplossing die intentiesignalen zowel digitaal met behulp van AI enen menselijke toetsing verifieert. In een markt die traditioneel wordt gedomineerd door intent data oplossingen die Engels als communicatie taal en de Amerikaanse markt en haar B2B data centraal stelt valt de meertaligheid en de EMEA-data van inTNT op. De data, gegenereerd door honderdduizenden individuele, maandelijks in de moedertaal gehouden gesprekken tussen agenten en zakelijke beslissers is bovendien AVG conform en bezit benodigde toestemming.

BNZSA’s inTNT zal worden aangeboden aan bestaande EMEA-klanten van BNZSA en Anteriad als een prestatieverbeteraar voor leadgeneratieprogramma’s, en het zal ook worden aangeboden als een add-on voor digitale advertentiecampagnes om de betrokkenheid van de doelgroep te vergroten.

BNZSA’s “Knowledge Exchange” het kennisuitwisselingsprogramma van BNZSA dat IT-informatie behoeften van eindgebruikers identificeert en verbindt aan BNZSA-IT reseller partners, zal ook inTNT data bevatten. Bovendien zullen deze Europese intentiegegevens worden opgenomen in het wereldwijde productaanbod van, aangezien BNZSA volledig is geïntegreerd in de Anteriad-organisatie.

Brahim Samhoud, International CEO van BNZSA, powered by Anteriad, zei: "The European market is highly regulated for data privacy and compliance. By launching BNZSA inTNT, we are supplementing Anteriad’s incredibly powerful global intent offering with validated compliant intent signals in multiple languages.

“We are thrilled to offer inTNT and provide our customers the ability to get in front of more EMEA-based buyers today,” added Samhoud.

Karie Burt, Chief Data and Privacy Officer bij Anteriad, voegde hieraan toe: "In the past, getting compliant multilingual intent for EMEA that has been verified by human native speakers has been difficult to source. With 1,600 BNZSA-trained agents on the phone verifying and capturing intent each month, we are excited to marry together human and artificial intelligence to deliver value to more marketers in multiple languages while preserving privacy and compliance."

Klik hier voor meer informatie over BNZSA inTNT.

Over BNZSA en Anteriad

Anteriad plaatst B2B-marketeers voor hun volgende klant en voor hun concurrentie. Bedrijven zoals IBM, Microsoft, Forbes, SHRM en Lenovo hebben geprofiteerd van onze high-fidelity B2B-kopersgegevens, volledige en selfservice multichannel-uitvoering, telegebaseerde conversieservices, analyses en deskundig advies om impactvolle ROI-veelvouden te genereren. Ons bekroonde Anteriad Marketing Cloud-platform volgt elke maand meer dan 500 miljard kopergerelateerde signalen. BNZSA, de internationale divisie van Anteriad, levert GDPR-conforme gegevens en gekwalificeerde prospects rechtstreeks aan verkoopteams met BDR's die lokale expertise bieden in 26 talen, ter ondersteuning van diensten voor lagere trechterbetrokkenheid voor wereldwijde IT-leveranciers. Dankzij de combinatie van gegevens, digitale en menselijke inlichtingendiensten en het unieke Warm Handover-proces™ genereren BNZSA BDR- en SDR-agenten een geloofwaardige pijplijn die doorgaans wordt afgesloten met een lead-to-revenue-percentage van 70%. Begin vandaag nog met het creëren van uw toekomst - leer ons kennen op https://bnzsa.com/ en https://anteriad.com/.

