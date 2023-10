Talenom Oyj, pörssitiedote 5.10.2023 kello 13.00

Talenom Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista osana Sant Cugat Consulting S.l. ja Gesgal Asesores S.l. -yritysjärjestelyjä

Talenom Oyj tiedotti 29.9.2023 kahdesta yritysostosta Espanjassa. Kauppahinnoista osa maksetaan käteisellä ja osa suunnatussa annissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Kauppahintoja ei julkisteta.

Osana yritysjärjestelyjä Talenom on päättänyt laskea liikkeelle 118 048 uutta osaketta ostokohteiden eli Sant Cugat Consulting S.l.:n ja Gesgal Asesores S.l.:n myyjille suunnatussa osakeannissa. Osakkeiden merkintäpäivä on 5.10.2023.

Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,26 prosenttia Talenom Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Talenom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 45 569 198 osaketta. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä, arviolta 9.10.2023, lukien. Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi arviolta 10.10.2023 Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Talenom Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 antaman valtuutuksen nojalla.

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom lyhyesti

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 17 % vuosina 2005–2022. Talenomin liikevaihto oli noin 102 miljoonaa euroa vuonna 2022, ja yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa reilu 1 300 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa ja Italiassa. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: investors.talenom.com/fi