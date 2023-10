Le Sommet Tacton 2023 s'apprête à examiner les ventes simples pour la fabrication complexe

CHICAGO et STOCKHOLM, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tacton , le principal partenaire SaaS de logiciels de CPQ (Configure, Price, Quote, ou configuration, tarification, établissement de devis) des fabricants pour la simplification des ventes dans les configurations complexes, a annoncé aujourd'hui ses plans pour le Sommet Tacton 2023, son événement annuel qui se déroulera sur plusieurs jours en octobre et se tiendra à Stockholm et à Chicago. Le sommet de cette année porte sur « Les ventes simplifiées pour la fabrication complexe ». Les assemblées comprendront des conférenciers issus de Ryder, Valmet, TPC Wire et d'autres, qui discuteront de leurs projets CPQ fructueux et de la manière dont ils ont révolutionné leurs opérations avec les solutions Tacton.



Le Sommet Tacton Europe aura lieu les 11 et 12 octobre à Stockholm avec une option en ligne, et le Sommet Tacton Amérique du Nord aura lieu virtuellement les 24 et 25 octobre. Les deux événements sont gratuits.

« Si la découverte du futur de la transformation numérique des ventes vous intéresse, le Sommet Tacton de cette année est conçu pour apporter des connaissances et des ressources inestimables afin d'élever votre entreprise vers de nouveaux sommets », a déclaré Nils Olsson, directeur stratégique de Tacton. « Chaque événement se déroulera sur deux jours et regorgera de discours éclairés, de démonstrations de produits pratiques et d'opportunités de réseautage avec des experts et des leaders de l'industrie. Nous ne doutons pas que ce sera l'un des meilleurs sommets que nous ayons jamais organisés, et nous sommes impatients d'accueillir des professionnels de l'industrie du monde entier. »

Les deux événements du Sommet Tacton 2023 comprendront :

Des discours prononcés par des visionnaires de l'industrie : de nouveaux points de vue des pionniers de la fabrication couvrant les tendances, les défis et les opportunités émergents qui façonnent l'industrie.

La maîtrise de la configuration des produits. Des conseils sur la façon de parcourir les offres de produits complexes avec des stratégies faciles et éprouvées et les meilleures pratiques pour rationaliser la gestion de la configuration.

Des témoignages de réussite du monde réel. Parmi les clients, on peut citer FLSmidth, IMI, nVent, Ryder, TPC Wire, Valmet, Vantage et Xylem, qui discuteront de leurs projets CPQ et de la manière dont ils ont révolutionné leurs opérations grâce aux solutions Tacton.

Une attention particulière portée au développement durable. Des informations sur l'impact du développement durable dans la fabrication et sur la façon dont Tacton peut aider à réduire votre empreinte environnementale.

Des solutions de devis de vente. Des renseignements permettant de surmonter les obstacles liés aux devis de vente ainsi que des techniques modernes pour générer rapidement des devis précis et améliorer la satisfaction des clients.



Un ordre du jour complet et les informations d'inscription au Sommet Tacton Europe à Stockholm sont disponibles ici . Un ordre du jour complet et les informations d'inscription au Sommet Tacton Amérique du Nord sont disponibles ici .

Pour des questions sur le Sommet Tacton 2023, veuillez contacter marketing@tacton.com .

À propos de Tacton

Tacton est une société SaaS de premier plan bénéficiant de la confiance de fabricants mondiaux. La configuration éprouvée de Tacton simplifie les ventes pour les fabricants de produits complexes. Le logiciel de configuration, tarification et établissement de devis de Tacton est nommé Leader par Gartner dans le Magic Quadrant pour les suites d'applications CPQ et est reconnu pour ses capacités avancées de configuration et de visualisation des produits. Les fondateurs de Tacton ont créé la configuration de produits informatiques qui alimente aujourd'hui les logiciels de CPQ et de conception automatisée par ordinateur de Tacton. Depuis 1998, Tacton jouit de la confiance de clients mondiaux tels qu'ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem et Yaskawa. Ses sièges sociaux se trouvent à Chicago et Stockholm et elle possède des bureaux régionaux à Karlsruhe, Varsovie et Tokyo. Suivez Tacton sur LinkedIn et X (anciennement Twitter) .