Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 5.10.2023 klo 15.30



Marimekko avaa lippulaivamyymälän Kööpenhaminaan

Marimekko avaa perjantaina 6.10.2023 lippulaivamyymälän Kööpenhaminaan. Designtalon uusi, kokemuksellinen myymälätila sijaitsee kaupungin muotikeskittymässä osoitteessa Pilestraede 29. Lisäksi myymälän yläkerrassa sijaitsevassa studiossa työskentelee osa Marimekon suunnittelutiimistä tehden tilasta Marimekon todellisen sydämen Kööpenhaminassa.

Kööpenhaminan lippulaivamyymälä edustaa Marimekon dynaamista myymäläkonseptia, joka lanseerattiin New Yorkissa vuoden 2022 lopulla ja jota ilmentää myös hiljattain uudistettu lippulaivamyymälä Tukholmassa. Tilan uniikki design on kunnianosoitus Marimekon maailmankuululle kuviotaiteelle ja se heijastaa brändin optimistista ja luovaa lifestyle-filosofiaa. Myymälässä on kuratoitu valikoima Marimekon lifestyle-tuotteita, kuten muotia, laukkuja ja asusteita, ja se tarjoaa asiakkaille aina uudenlaisia visuaalisia kokemuksia, erilaisia tapahtumia sekä henkilökohtaista ja asiantuntevaa palvelua, mistä Marimekko on ollut tunnettu alusta alkaen.

”Marimekolla on pitkä historia Tanskassa, ja uuden lippulaivamyymälän avulla pääsemme esittelemään modernisoidun version Marimekon iloisesta lifestyle-brändistä sekä olemassa oleville että uusille asiakkaillemme. Uusi lippulaiva on suunniteltu brändikulttuurimme sydämeksi Kööpenhaminassa – kasvattamaan Marimekon tunnettuutta, syventämään asiakaskokemusta ja tukemaan monikanavaista myyntiä Skandinaviassa. Kööpenhamina on yksi globaalin muoti- ja designalan tärkeimmistä kaupungeista, ja myymälä tukee kasvustrategiamme mukaisesti bränditunnettuuden ja -positioinnin rakentamisessa myös laajemmin Euroopassa”, sanoo Noora Laurila, Marimekon Region West -alueen myyntijohtaja.

”Uusi Kööpenhaminan-lippulaivamyymälä inspiroi asiakkaitamme luovalla ja kokemuksellisella vähittäismyyntikonseptillaan ja tarjoaa yläkerrassa tilat osalle suunnittelutiimistämme. Tämä heijastaa täydellisesti tapaamme toimia: me Marimekossa asetamme luovuuden keskelle kaikkea tekemistämme”, sanoo Marimekon luova johtaja Rebekka Bay.

Marimekko keskittyy strategiakaudellaan 2023–2027 skaalaamaan liiketoimintaansa ja kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Pohjois-Eurooppa on yksi Marimekon päämarkkina-alueista, ja Marimekko lähestyy markkina-alueitaan avainkaupunkien, kuten Kööpenhaminan, kautta.

Kuvia Kööpenhaminan lippulaivamyymälästä on ladattavissa Marimekon kuvapankista .

Lisätietoja:

Lotta Roitto, Marimekon viestintä

Puh. 09 7587 233

lotta.roitto@marimekko.com

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 167 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 30,4 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 460 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com