Evaxion s'associe à la société pharmaceutique Afrigen Biologics pour développer un nouveau vaccin à ARN messager contre la gonorrhée

Un partenariat basé sur un candidat vaccin offrant une protection élevée identifié par la plateforme EDEN™ d'Evaxion

Dans le cadre de cette collaboration, les partenaires auront accès à la technologie de l'ARN messager (ARNm) du centre de transfert de technologie pour les vaccins à ARNm de l'OMS et du MPP (Medicines Patent Pool)

Afrigen prend la main sur le développement et la commercialisation de ce vaccin à ARNm dans les PRFI et les pays africains



COPENHAGUE, Danemark, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX), ci-après « Evaxion » ou la « Société », une société de biotechnologie axée sur la recherche clinique et spécialisée dans le développement d'immunothérapies reposant sur l'IA, a annoncé ce jour une collaboration avec Afrigen Biologics, ci-après « Afrigen ». Cette collaboration vise à développer un vaccin prophylactique basé sur les cibles de la gonorrhée découvertes par la plateforme EDEN™ d'Evaxion.

Birgitte Rønø, directrice scientifique d'Evaxion, s'est montrée enthousiaste à propos de cette collaboration : « Nous sommes ravis de ce partenariat. C'est une occasion unique de délivrer les antigènes identifiés par notre plateforme EDEN™ en utilisant l'ARNm, tout en accélérant sa validation clinique. Ce partenariat a le potentiel de répondre à la nécessité médicale impérative et non satisfaite à l'échelle mondiale de combattre cet agent pathogène contre lequel il n'existe actuellement aucun vaccin ».

La gonorrhée, causée par la bactérie Neisseria gonorrhoeae, est une maladie sexuellement transmissible aux lourdes retombées sur la santé sexuelle et les facultés reproductives dans le monde entier, et qui augmente la prédisposition des patients à l'infection par le VIH, un autre problème de santé majeur dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) fait état d'un nombre inquiétant de 82 millions de nouveaux cas de gonorrhée chaque année dans le monde, et observe une augmentation des cas de résistance aux antibiotiques.

Les antigènes découverts par EDEN™ ont démontré des niveaux élevés de protection dans les études précliniques. L'alliance entre Evaxion et Afrigen permettra d'explorer l'expression et l'activité biologique des antigènes sous forme d'ARNm. Après la phase de validation, les partenaires négocieront un accord pour le développement clinique et la commercialisation du vaccin, et évoquent la possibilité de faire appel à d'autres partenaires.

« Nous sommes heureux d'annoncer le deuxième partenariat d'Evaxion cette semaine, qui vient confirmer notre stratégie visant à identifier les partenaires capables de mettre sur le marché nos nouveaux vaccins conçus par l'IA », a déclaré Christian Kanstrup, PDG d'Evaxion.

« Ce partenariat novateur et passionnant permet à la plateforme technologique de l'ARNm, établie à Afrigen grâce au soutien de l'OMS et du MPP, d'élargir le portefeuille de produits à développer pour le programme d'ARNm. » explique la professeur Petro Terblanche, Directrice générale d'Afrigen avant de poursuivre : « Nous pouvons ainsi garantir la pérennité des capacités de production des pays partenaires à revenu faible ou intermédiaire ».

À propos d'EDEN™

EDEN™ est une plateforme d'IA exclusive capable d'identifier rapidement les antigènes qui déclencheront une réponse immunitaire forte et hautement protectrice contre la quasi-totalité des maladies infectieuses d'origine bactérienne. Entièrement pilotée par l'IA, la plateforme EDEN™ est conçue pour identifier les candidats vaccins plus rapidement que les méthodes actuelles les plus modernes - et à moindre coût. Avec EDEN™, nous adoptons une nouvelle approche en matière de développement de vaccins pour lutter contre le phénomène mondial croissant de la résistance aux antibiotiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet .

À propos d'EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie axée sur la recherche clinique, qui se spécialise dans le développement de plateformes d'IA parmi les plus performantes au monde. Les technologies exclusives et évolutives d'Evaxion exploitent la puissance de l'intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. La société s'engage à transformer la vie des patients dont les besoins cliniques ne sont pas satisfaits en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d'informations sur Evaxion et ses immunothérapies révolutionnaires, veuillez consulter le site www.evaxion-biotech.com .

À propos d'Afrigen Biologics

Afrigen Biologics est une société de biotechnologie basée au Cap, soutenue et financée par Avacare Healthcare Group et l'Industrial Development Corporation (IDC) d'Afrique du Sud. Afrigen bénéficie du soutien de l'OMS et du Programme de transfert de la technologie de l'ARNm du MPP pour fonctionner en tant que centre de développement et de transfert de la technologie des vaccins à ARNm. Grâce à des partenariats internationaux et au renforcement des capacités locales, Afrigen a créé le tout premier centre technologique de production et de formulation d'adjuvants de vaccins sur le continent africain. Ce centre, en partenariat avec l'IDRI, leader mondial dans le développement d'adjuvants, se concentre sur les adjuvants de vaccins de nouvelle génération, qui ne sont pas seulement destinés à prévenir les maladies, mais qui ont aussi une valeur thérapeutique. Pour plus d'information sur Afrigen, veuillez consulter le site https://www.afrigen.co.za/ .