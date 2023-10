Van Lanschot Kempen: aandeelhouders keuren voorgestelde kapitaalteruggave goed

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 5 oktober 2023

De aandeelhouders van Van Lanschot Kempen hebben vandaag tijdens een buitengewone algemene vergadering het voorstel tot kapitaalteruggave van € 2,00 per aandeel goedgekeurd.

De kapitaaluitkering van in totaal € 86 miljoen zal in beginsel plaatsvinden in december 2023, na het verstrijken van de wettelijke termijn die in het algemeen geldt voor deze kapitaalteruggave. De uitkering wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET1-ratio blijft na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15% plus een M&A add-on van 2,5% voor overnames.

Voorgenomen data met betrekking tot de kapitaaluitkering:

Ex-datum: 19 december 2023

Record-datum: 20 december 2023

Betaaldatum: 21 december 2023

Over Van Lanschot Kempen NV

Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

