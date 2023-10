L'analyse de la rétine par DIAGNOS IA est en cours de déploiement chez le plus grand fournisseur de soins spécialisés en diabète et en endocrinologie au Canada

BROSSARD, Québec, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), une société canadienne active dans la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à l'utilisation de sa plateforme FLAIRE basée sur l'intelligence artificielle (IA), est ravie d'annoncer le début de son déploiement novateur dans un programme de dépistage avancé chez le plus important fournisseur de soins spécialisés en diabète et en endocrinologie au Canada.



Le programme de dépistage est dirigé par le partenaire de distribution canadien exclusif de DIAGNOS, Labtician Ophthalmics, un fournisseur et fabricant canadien de premier plan de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques pour la vue, avec le soutien du Réseau de santé coordonné, accessible, national (CAN), un organisme national financé par le gouvernement fédéral qui se concentre sur l'expansion des technologies de soins de santé les plus prometteuses du Canada.

« Chez DIAGNOS, nous nous engageons à utiliser l'IA pour transformer les soins de santé et protéger le bien-être des personnes à risque de déficience visuelle en raison du diabète et de l'hypertension. Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat au Canada », a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS. Il a poursuivi : « Notre technologie d'IA pour l'analyse de la rétine permettra aux professionnels de la santé sur les points de soins de détecter les premiers signes de rétinopathie diabétique et de rétinopathie hypertensive, permettant des interventions en temps opportun et la prévention de la cécité. Ensemble, nous faisons progresser les soins aux patients et établissons de nouvelles normes dans la gestion de ces conditions critiques.

Les endocrinologues affiliés au partenaire, dont beaucoup sont reconnus au niveau national dans leur domaine d'expertise, sont soutenus par une équipe interdisciplinaire d'assistants médicaux hautement qualifiés, d'éducateurs en diabétologie (infirmières autorisées, diététiciens autorisées, pharmaciens), d'optométristes, de podologues et de professionnels de la recherche clinique. Le partenaire dispose de 13 cliniques, 20 sites de recherche clinique, et fournit des soins à plus de 77 000 patients à travers le Canada chaque année.

Les principaux objectifs du Réseau de santé CAN sont de créer la prospérité économique en faisant évoluer les entreprises technologiques canadiennes et en stimulant la création d'emplois au Canada. Pour ce faire, il aide les entreprises à surmonter les obstacles les plus courants auxquels elles sont confrontées dans l'adoption de nouvelles technologies dans le système de santé canadien.

« La rétinopathie diabétique est la principale cause de cécité chez les adultes en âge de travailler. La détection précoce est la clé d'une bonne gestion de cette maladie », a déclaré le Dr Dante Morra, président du Réseau de santé CAN. « Mais il existe de nombreux obstacles à l'administration d'évaluations efficaces. Les premiers résultats indiquent que ce programme surmonte ces obstacles. L'intelligence artificielle révolutionnaire de DIAGNOS est un outil essentiel pour soutenir les soins aux patients en les rendant accessibles à la population canadienne et évolutifs pour les fournisseurs de soins de santé.



La plate-forme d'analyse de la rétine basée sur l'IA de DIAGNOS est conçue pour révolutionner le diagnostic et la surveillance des affections rétiniennes, en particulier pour les personnes touchées par le diabète et l'hypertension. En mettant en œuvre des algorithmes d'IA de pointe, la plateforme de DIAGNOS permet aux professionnels de la santé de détecter les changements rétiniens à leurs premiers stades, ce qui permet une intervention rapide et la prévention de la perte de vision.

Cette collaboration souligne la synergie entre l'expertise de DIAGNOS dans les solutions de soins de santé axées sur l'IA, le dévouement de Labtician Ophthalmics à fournir des services de soins oculaires de classe mondiale, l'engagement des cliniques de diabète à fournir des soins accessibles et complets aux patients atteints de diabète et de troubles endocriniens, et l'engagement du Réseau de santé CAN à soutenir les principales entreprises technologiques du Canada. En combinant une technologie de pointe avec une expertise médicale, le partenariat vise à avoir un impact profond sur la vie des patients partout au Canada.

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé critiques sur la base de sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications telles que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes d'amélioration d'image de CARA fournissent des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel de grands volumes de patients.

www.DIAGNOS.com

Labtician Ophthalmics, Labtician Ophthalmics, un fabricant et partenaire commercial pour les produits et services de soins oculaires, se consacre à l'avancement de la santé visuelle, à la facilitation de la croissance et à l'action inspirante dans l'industrie des soins oculaires.

https://www.labtician.com

Le Réseau de santé CAN est une approche d'adoption de la technologie axée sur le Canada. Il aide à éliminer les obstacles à la mise à l'échelle dans le système de santé et fournit un environnement permettant aux entreprises de s'adapter à leur plein potentiel. Actuellement en activité en Ontario, dans l'Ouest et au Canada atlantique, le Réseau de santé CAN a récemment reçu 30 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du budget de 2022 pour s'étendre au Québec, aux territoires et aux communautés autochtones.

https://canhealthnetwork.ca/fr/

