ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.10.2023 KLO 18.45



ROBIT OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.10.2023

Robit Oyj Nasdaq Helsinki Oy Päivämäärä 5.10.2023 Pörssikauppa Osto Osakelaji ROBIT Osakemäärä, kpl 2562 Keskihinta / osake, euroa 1,456257 Kokonaishinta, euroa 3730,93

Yhtiön hallussa on 5.10.2023 tehtyjen kauppojen jälkeen 36 199 omaa osaketta.

Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Robit Oyj:n puolesta

OP Yrityspankki Oyj

Lasse Jaakonmäki

Lisätietoja:

Robit Oyj

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

Robit on kaivos- ja rakennusmarkkinoiden korkealaatuisten kulutusosien maailmanluokan asiantuntija, joka auttaa sinua poraamaan pidemmälle ja nopeammin. Robit pyrkii maailman ykköseksi porauksen kulutusosissa. Korkealaatuiset Top Hammer-, Down the Hole- ja Geotechnical-tuotteet ja asiantuntevat palvelut tuovat asiakkaille säästöjä porauskustannuksissa. Yhtiöllä on omat myynti- ja palvelupisteet seitsemässä maassa sekä aktiivinen jälleenmyyjäverkosto, jonka kautta se myy yli 100 maahan. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

