KLÉPIERRE CONFIRME

SA PREMIÈRE PLACE

DU CLASSEMENT GRESB

ET REJOINT LE CAC 40 ESG

Paris, le 5 octobre 2023

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, est distinguée à deux reprises pour l’excellence de sa politique RSE.

Le groupe, qui a dévoilé en février 2023 sa nouvelle stratégie Act4Good®, intègre l’indice boursier CAC 40 ESG d’Euronext qui rassemble les 40 sociétés cotées les plus responsables sur la base de leur notation RSE par Moody’s. Klépierre est déjà membre du CAC SBT 1.5, un autre indice boursier d’Euronext composé des entreprises dont les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre contribuent à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C selon l’initiative Science-Based Targets sous l’égide des Nations Unies.

Par ailleurs, pour la quatrième année consécutive, Klépierre vient d’être reconnue par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) comme la 1re foncière cotée de commerce en Europe. Selon cet organisme qui évalue les pratiques RSE des sociétés immobilières au niveau mondial, Klépierre conserve également son statut « Cinq Étoiles » (Five Stars) attribué par le GRESB au Top 20 % des entreprises les plus performantes, toutes catégories confondues.

Lors de sa dernière assemblée générale en mai 2023, plus de 95 % de ses actionnaires avaient approuvé la stratégie climatique du Groupe.

« Je me réjouis de ces deux signes de reconnaissance du travail mené par l’ensemble des équipes de Klépierre et de l’engagement du Groupe en matière de RSE. L’intégration au CAC 40 ESG et notre maintien à la 1re place du classement du GRESB sont aussi la preuve de notre capacité à atteindre les objectifs que nous nous fixons sans transiger sur nos engagements », indique Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre.

LA VOLONTÉ DE POURSUIVRE LE TRAVAIL ENGAGÉ ET UNE FEUILLE DE ROUTE POUR 2030

« Ces résultats sont le fruit des actions engagées par Klépierre, qui s’est très tôt positionnée comme un leader de son secteur sur les pratiques RSE. Si nous nous en félicitons, ils nous poussent aussi à poursuivre et accélérer notre action. En février, nous avons lancé Act4Good®, notre nouvelle stratégie RSE guidée par d’objectifs ambitieux, dont l’atteinte du net zéro carbone, qui nous permettront de bâtir la plateforme de commerce la plus durable d’ici à 2030 », ajoute Clémentine Pacitti, directrice RSE de Klépierre.

En 2018, Klépierre lançait son premier plan RSE. Cinq ans après, le Groupe annonçait avoir rempli 99,8 % des objectifs de ce plan en ayant réduit la consommation d’énergie de ses centres commerciaux de plus de 40 % et ses émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de plus de 80 %.

En février 2023, afin d’aller encore plus loin et de bâtir la plateforme de commerce la plus durable, le groupe a lancé Act4Good®, une stratégie fondée sur quatre piliers :

Agir pour le climat en devenant net-zéro carbone dès 2030 ;

Agir au service des communautés et des territoires d’implantation de ses centres commerciaux ;

Agir en développeur de compétences pour ses collaborateurs, ses partenaires et ses visiteurs ;

Agir pour promouvoir des modes de vie durables auprès de tout son écosystème, clients, commerçants, collaborateurs, partenaires et citoyens.

Chacun de ces engagements est assorti d’un objectif d’impact et d’une feuille de route opérationnelle. Cliquez ici pour en savoir plus.

