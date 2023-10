L'AI Supercloud d'1 milliard de dollars de NexGen Cloud s'apprête à booster l'IA en Europe

LONDRES, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NexGen Cloud, fournisseur d'Infrastructure-as-a-Service durable, a annoncé des projets et le financement de l'un des premiers déploiements d'AI Supercloud d'Europe pour soutenir le développement et la croissance des entreprises dans le domaine de l'IA.



Basé au Royaume-Uni, NexGen Cloud, membre Elite du NVIDIA Partner Network, prévoit d'investir 1 milliard de dollars pour bâtir son AI Supercloud en Europe, 576 millions de dollars étant déjà engagés dans des commandes de matériel auprès de fournisseurs. L'AI Supercloud fournira une plateforme de calcul intensif dédiée pour les entreprises technologiques, organisations et gouvernements européens, leur permettant d'exécuter des recherches et applications d'IA sensibles en vertu des lois sur la confidentialité et au sein de la juridiction d'Europe.

L'AI Supercloud, dont le déploiement doit débuter en octobre 2023, contribuera également à répondre à la demande croissante de calculs accélérés stimulée par l'intérêt en hausse du secteur technologique quant à l'utilisation de l'IA générative et des autres applications d'intelligence artificielle pour favoriser l'innovation et améliorer l'efficacité. Cela assurera aussi un accès régional et rentable aux services de GPU sur le cloud tant pour les scale-ups que les entreprises déjà établies en Europe.

Les services de l'AI Supercloud de NexGen Cloud seront administrés depuis des centres de données européens alimentés exclusivement par de l'énergie 100 % renouvelable, pour soutenir des secteurs comprenant les soins de santé, la finance ainsi que les médias et les divertissements.

L'AI Supercloud européen finira par se composer de plus de 20 000 GPU NVIDIA H100 Tensor Core d'ici juin 2024, donnant aux entreprises l'accès à l'une des plus puissantes plateformes accélérées par GPU au monde.

« L'IA s'apprête à déterminer la réussite économique des nations ainsi qu'à définir la prospérité de leurs citoyens », explique Chris Starkey, PDG de NexGen Cloud. « L'AI Supercloud permettra aux entreprises de bénéficier d'avantages concurrentiels au cours de la prochaine évolution de la technologie, tout cela au sein de la juridiction européenne avec la sécurité et la souveraineté des données que cela implique. À travers notre collaboration avec NVIDIA, nous allons fournir un AI Supercloud qui assurera aux entreprises européennes de pouvoir se montrer concurrentielles, et même de devancer la concurrence, à l'échelle mondiale. »

« La puissance de calcul de NVIDIA est le moteur des entreprises cherchant à utiliser le pouvoir de l'IA générative », a déclaré Jaap Zuiderveld, vice-président des ventes et du marketing pour la région EMOA chez NVIDIA. « L'AI Supercloud de NexGen Cloud donnera l'accès à cette puissance de calcul de pointe aux entreprises de toute l'Europe, libérant le véritable potentiel de l'IA et des innovations de calcul haute performance pour les aider à rester concurrentielles dans une économie mondiale en pleine évolution. »

Pour aider au financement de son AI Supercloud, NexGen Cloud a fait équipe avec Moore et Moore Investments Group (MMI) et créé un fonds dédié, qui a attiré les placements de ses investisseurs privés.

L'accès à l'AI Supercloud au cours des 12 prochains mois sera fourni via la plateforme Hyperstack récemment annoncée par NexGen Cloud , une plateforme cloud accélérée par GPU NVIDIA qui permet au marché européen d'accéder à un cloud direct-to-compute accéléré par GPU. La société accepte déjà les pré-commandes pour son premier déploiement en octobre.

« Les percées de la technologie d'IA et des grands modèles de langage au cours de l'année passée représentent un moment majeur pour les entreprises mais restaient jusqu'à présent inaccessibles pour les investisseurs privés », a commenté John Moore, directeur de MMI. « L'AI Supercloud Hyperstack représente un puissant moyen de favoriser l'utilisation de l'IA, répondant à la demande de calcul tout en démocratisant l'accès à certains des systèmes de GPU les plus puissants du marché. Nous sommes convaincus par le potentiel de ce déploiement et nous réjouissons d'ouvrir l'opportunité de cette entreprise à nos investisseurs. »

À propos de NexGen Cloud

NexGen Cloud est un fournisseur européen d'IaaS durable dans le cloud, se spécialisant dans la construction d'infrastructures GPU et HPC à grande échelle, et possédant une présence mondiale tout en ayant l'avantage d'être un précurseur en Europe. Depuis sa création en 2020, NexGen Cloud a bâti l'une des plus grandes flottes de GPU du continent, renforcée par sa possession des puces les plus demandées au monde, notamment les GPU NVIDIA H100 Tensor Core. NexGen Cloud a pour mission de démocratiser l'accessibilité des calculs accélérés à l'échelle mondiale en bâtissant un cloud plus sûr, plus écologique et plus abordable. L'ambition de l'entreprise est de devenir le fournisseur numéro un mondial de solutions GPUaaS via sa plateforme révolutionnaire, Hyperstack, tout en soutenant et en étendant continuellement les technologies de l'avenir. Toutes les solutions de NexGen Cloud sont conçues dans le but de traiter trois des principales préoccupations sur le marché actuel du cloud : le coût, la transparence et l'accessibilité.

À propos d'Hyperstack