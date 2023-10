Verizon celebra el Mes de la Herencia Hispana con sorteo Tu Cultura

La campaña en redes sociales invita al público a compartir historias personales sobre cómo generan un impacto positivo en sus comunidades para tener la oportunidad de recibir dinero en efectivo.

NUEVA YORK, N.Y., Oct. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En celebración del Mes de la Herencia Hispana, que se conmemora todos los años del 15 de septiembre al 15 de octubre, Verizon invita a todos a compartir sus propias historias sobre cómo han contribuido a mejorar sus comunidades. Hasta el 16 de octubre se pueden compartir fotos y videos en las redes sociales con las etiquetas #SorteoTuCultura y #YourCultureSweepstakes. Se seleccionarán cuatro historias y las cuales serán mostradas en @Verizon, Instagram y TikTok , y las personas seleccionadas recibirán $1000 en efectivo para ayudarles a continuar contribuyendo a mejorar sus comunidades locales¹. Haz clic aquí para consultar las reglas y regulaciones del sorteo y conocer los detalles sobre cómo participar.

Verizon está comprometido a apoyar a la comunidad latina hoy y todos los días. Desde sus iniciativas para ayudar a los estudiantes a cerrar la brecha digital hasta su apoyo a las pequeñas empresas que prestan servicios a la comunidad latina para que tengan éxito en la economía digital, la empresa se compromete a crear un cambio positivo en las comunidades a las que sirve.

Programa Small Business Digital Ready de Verizon: un compromiso para apoyar a los dueños de pequeñas empresas

A principios de este año, Verizon otorgó a 25 dueños hispanos de pequeñas empresas subsidios por un monto de $10 000 con motivo del lanzamiento de nuevos recursos en español y de los continuos esfuerzos de Verizon para ayudar a digitalizar y acelerar el crecimiento de las pequeñas empresas en todo el país. A través de Verizon Small Business Digital Ready, un portal gratuito de aprendizaje en línea creado con y para las pequeñas empresas, el objetivo de Verizon es ayudar a las pequeñas empresas a alcanzar el éxito en la economía digital actual y, en colaboración con Next Street y Local Initiatives Support Corporation (LISC, por sus siglas en inglés), estas subvenciones ayudaron a las empresas a invertir en la actualización de su tecnología, el perfeccionamiento de su marketing o la financiación de gastos operativos como los salarios de los empleados, el alquiler, etc. Más de 28,000 dueños de pequeñas empresas hispanas se han beneficiado del programa Small Business Digital Ready de Verizon, que proporciona cursos (disponibles en inglés y en español), tutoría, redes de contactos entre pares, asesoramiento personalizado por parte de expertos e incentivos como subvenciones.

Potenciar la autonomía de los latinos a través de la educación: Verizon Innovative Learning

Desde hace más de una década, Verizon ha aumentado la equidad y la inclusión digital para docentes y estudiantes de todo el país a través de su premiada iniciativa educativa, Verizon Innovative Learning. Este año escolar, Verizon ampliará el programa Verizon Innovative Learning Schools con la incorporación de 31 nuevas escuelas de Título I de 10 nuevos distritos escolares de nueve estados, lo que elevará el alcance total del programa a 592 escuelas de todo el país. Los estudiantes y docentes de este nuevo grupo dispondrán de dispositivos, incluidos tablets y computadoras portátiles, así como de hasta cuatro años de datos, que permitirán un aprendizaje ininterrumpido dentro y fuera del salón de clases. En la actualidad, el 48% de los estudiantes del programa Verizon Innovative Learning School se identifican como hispanos o latinos y muchos de los cursos de Verizon Innovative Learning HQ , un portal educativo gratuito con herramientas de aprendizaje innovadoras disponibles para todas las personas, se ofrecen tanto en español como en inglés.

Verizon trabaja intensamente para que la comunidad latina pueda estar conectada todo el año, con las mejores ofertas y experiencias en la red en la que América confía. Con planes como Global Choice y myPlan , los clientes pueden obtener el mejor precio y disfrutar de la mejor conexión con sus seres queridos en Latinoamérica. Además, todos los planes ilimitados incluyen llamadas ilimitadas a México, que permiten llevar contigo a México llamadas, mensajes de texto y datos nacionales sin cargo adicional.

