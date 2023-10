Flowserve a l’intention de résilier la Convention d’arrangement étant donné que l’approbation réglementaire de la France ne sera pas obtenue

MONTRÉAL, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (« Velan ») (TSX : VLN) annonce aujourd’hui, en lien avec la convention d’arrangement intervenue en date du 9 février 2023 entre Velan, 14714750 Canada Inc. (l’« Acquéreur ») et Flowserve US Inc. (la « Société mère » et, collectivement avec l’Acquéreur, « Flowserve »), dans sa version modifiée par la première modification de la convention d’arrangement datée du 27 mars 2023 (la « Convention d’arrangement »), que Flowserve l’a informée de son intention, après la Date butoir du 7 octobre 2023 et conformément aux modalités de la Convention d’arrangement, d’envoyer à Velan un avis en vue de résilier la Convention d’arrangement étant donné que l’Approbation réglementaire (au sens attribué à ce terme dans la Convention d’arrangement) de la France n’a pas été obtenue et ne le sera pas.



Comme il a été communiqué précédemment, la conclusion des opérations prévues par la Convention d’arrangement était conditionnelle à l’obtention des Approbations réglementaires, dont une émanait de la France. Pour que cette condition clé soit satisfaite, Flowserve a offert un ensemble de mesures correctives et d’engagements aux autorités françaises. Les autorités françaises ont maintenant informé les parties qu’elles ne donneraient pas l’approbation réglementaire requise pour la vente à Flowserve en dépit des mesures correctives et engagements proposées. Flowserve a informé Velan de son intention de résilier la Convention d’arrangement après la Date butoir. Conformément aux modalités de la Convention d’arrangement, aucune des parties n’a d’indemnité de résiliation à payer.

Velan reprendra ses activités en tant qu’entreprise indépendante, dégagée des engagements et des autres restrictions prévues par la Convention d’arrangement.

« Nous remercions nos employés et autres parties prenantes qui ont appuyé l’opération proposée. Bien que nous soyons déçus de l’issue des démarches et de la décision des autorités françaises, nous demeurons confiants dans l’avenir de Velan. Nous nous concentrerons maintenant sur l’exploitation d’une entreprise prospère, tout en continuant d’étudier toutes les options stratégiques dont Velan dispose pour créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes », a affirmé M. James Mannebach, président du Conseil d’Administration de Velan.

À propos de Velan Inc.

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. est l’un des principaux fabricants mondiaux de robinetterie industrielle. Velan Inc. est une société ouverte sous contrôle familial qui emploie environ 1 650 personnes et exploite des usines dans 9 pays. Les actions de Velan Inc. sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent constituer de l’information prospective ou des déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris, sans limitation, les déclarations concernant les plans de Velan pour l’avenir et d’autres déclarations qui ne constituent pas des faits importants. Les déclarations prospectives se reconnaissent souvent mais pas uniquement à l’usage de termes à valeur prospective, comme « s’attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « continuer » ou des termes au même effet, éventuellement employés sous leur forme nominale, au futur, au conditionnel ou à la forme négative.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur nos attentes, nos projections, nos estimations et nos hypothèses actuelles. Ces déclarations ne sont que des prédictions, et non des garanties. Ces déclarations prospectives sont assujetties à de nombreuses incertitudes et de nombreux risques qui sont difficiles à prévoir. Ces incertitudes et ces risques sont exposés dans les documents que la Société a déposés auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Si un ou plusieurs de ces risques et incertitudes devaient se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes à l’information prospective devaient se révéler inexactes, les résultats réels pourraient être très différents de ceux dont il est indiqué aux présentes qu’ils sont attendus, prévus, estimés ou projetés.

Le lecteur est avisé de ne pas se fier outre mesure à l’information et aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur les renseignements dont nous disposions à la date des présentes, et nous n’avons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives.

Personne-ressource chez Velan :

Rishi Sharma, chef de la direction financière

+ 1 438 817 4430