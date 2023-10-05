Duck Creek Technologies 於 2023 年 IDC FinTech 排名中獲得「解決方案提供商 50 強」和「快速成長金融科技公司 100 強」的地位

波士頓, Oct. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies，一家引領未來財產傷害 (P&C) 以及一般保險的智能解決方案提供商，今天宣布其在 2023 年 IDC FinTech 排名中被認定為「解決方案提供商 50 強」和「快速成長金融科技 100 強」。這是 Duck Creek 連續第二年在這一具有威望的榜單上 與其他全球科技領袖並列，展示了其顯著的、持續的增長和強大的市場吸引力。



IDC FinTech 排名根據前一年的收入結果選擇全球科技領袖。今年排名中的企業對金融服務行業的現代化和數碼化轉型至關重要，而 Duck Creek 很榮幸能與生態系統合作夥伴一同被命名，如 Accenture、Capgemini、Cognizant、CoreLogic、DocuSign、Eviden、Experian、EY、Hexaware、HCLTech、IBM、LTIMindtree、Microsoft、NTT DATA、Smart Communications、TransUnion 和 Wipro。Duck Creek 透過專注於客戶成功和其合作夥伴生態系統方法，實現了按年增長，堅信「集體的力量」是支援全球最先進的保險公司，提供市場領先科技解決方案的關鍵。

「我們全球客戶和夥伴的深厚信賴，加上我們的世界級科技和屢獲殊榮的企業文化，使 Duck Creek 能夠在適應動態的宏觀環境和不斷變化的保險業趨勢時，達到歷史性的增長，」Duck Creek Technologies 的首席收入官 Rohit Bedi 說。「我們被列入 2023 年 IDC FinTech 排名進一步證明了我們對於推動客戶取得成功的熱情，以及我們作為一個全球信賴的現代 P&C SaaS 品牌，為保險業帶來的獨特價值。」

「IDC 已製作 IDC FinTech 排名達二十年，現已擴大這個計劃，現包括全球前 150 大的解決方案供應商，確保我們能真實反映全球最大的 FinTech 公司，」IDC 的研究主任 Marc DeCastro 說。「這份榜單上的科技公司提供了必要的創新，使金融服務始終處於領先地位，為客戶的金融旅程的各個方面提供現代化的數碼體驗。」

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家引領未來財產保險 (P&C) 和一般保險智能解決方案的提供商。我們的平台是現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真誠、使命和透明是 Duck Creek 的核心價值，我們相信保險應該在個人和企業最需要的時候、地點和方式為他們提供支援。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為 全套解決方案 獲得，所有解決方案都可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多有關資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com 。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 Twitter。