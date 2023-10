Renault Group, le groupe Volvo et CMA CGM unissent leurs forces pour répondre au besoin croissant d'une logistique décarbonée et efficace avec une toute nouvelle génération de fourgons électriques





Le changement climatique accélère le besoin de transition vers l'électrification ; les futures réglementations CO 2 sur le transport de marchandises et les restrictions d’accès aux villes transforment radicalement l'écosystème de la logistique.

Les clients professionnels sont déjà confrontés à une pression croissante sur le coût d'utilisation, à la nécessité d'électrifier des véhicules plus sûrs et entièrement connectés à leur entreprise.

D'ici 2030, le marché européen des fourgons électrifiés triplera, ce qui représente une formidable opportunité pour cette toute nouvelle offre de véhicules utilitaires légers, en particulier dans les domaines du e-commerce en plein essor.

Renault Group, le groupe Volvo et CMA CGM unissent leurs compétences pour être les précurseurs et les leaders de ce nouveau marché, avec une toute nouvelle génération de fourgons 100% électriques et des services associés.

Les problèmes rencontrés par les acteurs de la logistique seront résolus grâce à des solutions optimales et sûres intégrant la nouvelle plateforme électronique Software-Defined Vehicle et un large écosystème de solutions personnalisées.

Renault Group et le groupe Volvo ont signé des accords engageants pour créer une nouvelle société, détenue initialement à 50/50, en investissant chacun 300 millions d'euros sur les trois prochaines années. CMA CGM a signé une lettre d'intention non engageante avec Renault Group et le groupe Volvo pour participer à cette nouvelle société, en investissant 120 millions d'euros par le biais de PULSE, son Fonds Énergie dédié à l'accélération de la décarbonisation des secteurs du transport et de la logistique.

La création de la nouvelle société, prévue pour le début de l'année 2024, reste soumise à l'achèvement de l’ensemble des processus d'approbation réglementaire. La future société sera indépendante et basée en France.

Boulogne-Billancourt (France), le 6 octobre 2023 – Renault Group et le groupe Volvo unissent leurs forces pour répondre au besoin croissant d’une logistique décarbonée et efficace, en créant une entreprise dédiée au développement d'une toute nouvelle génération de fourgons électriques. Les deux groupes se réjouissent que CMA CGM se joigne à la nouvelle société. Renault Group et le groupe Volvo continueront à rechercher d’autres investisseurs et partenaires.

Cette nouvelle gamme Software-Defined Vehicle (SDV, véhicule défini autour du software) entièrement électrique sera lancée par la nouvelle société. La production devrait commencer en 2026.

Modularité et sécurité

Les véhicules seront produits sur une nouvelle plateforme de véhicules utilitaires légers entièrement électrique et de type « skateboard », permettant d’adapter différents modules de carrosserie pour un faible coût. Cette plateforme permet de plus de réaliser une avancée majeure en matière de sécurité.

Des performances et une gamme de services inégalées grâce à une haute connectivité

La nouvelle architecture électronique Software-Defined Vehicle permettra au véhicule d’intégrer des fonctionnalités inédites afin de superviser les activités de livraison et les performances commerciales des utilisateurs, réduisant ainsi de 30 % le coût global d'utilisation pour les acteurs de la logistique. Les services connectés1 liés à la technologie Software-Defined Vehicle permettront la mise à jour des véhicules tout au long de leur vie. Le fourgon offrira une compacité exceptionnelle pour s’adapter à la mobilité urbaine, une grande polyvalence pour offrir des solutions sur mesure et différentes capacités de batterie dont la version 800V, sans précédent pour un véhicule utilitaire léger.

Création d'un « market maker » : l'agilité d'une nouvelle entreprise combinée à un business plan solide et à l'expertise de trois champions

La nouvelle entreprise sera totalement indépendante, combinant l'agilité d'une start-up avec le soutien de ses partenaires, leaders industriels. Renault Group et le groupe Volvo visent un partage des investissements dans la R&D et apportent à la nouvelle société leurs savoir-faire, leurs services et leurs présences industrielle. La nouvelle entreprise reposera sur un modèle économique solide grâce à un apport de ressources optimisé en fonction du domaine d’excellence de chaque partenaire.

En tant que champion mondial des véhicules utilitaires légers et leader innovant des véhicules électriques, Renault Group apportera son savoir-faire pour développer et produire à grande échelle la plateforme électrique intégrant pour la première fois l’architecture Software-Defined Vehicle, permettant de connecter en open source le véhicule à l’environnement de travail du secteur de la logistique.

Le groupe Volvo est un leader mondial dans le domaine des camions, avec une clientèle solide d'entreprises logistiques, un réseau mondial de services et une longue expérience sur les services aux professionnels du transport. Ces services, combinés à la plateforme innovante du véhicule, contribueront à une solution complète pour une logistique urbaine décarbonée.

En tant qu'acteur mondial sur tous les segments de la chaîne d'approvisionnement, CMA CGM a l'intention d'aider la nouvelle société à construire des solutions appropriées qui peuvent répondre aux besoins de tous les acteurs du transport et de la chaîne d'approvisionnement, sur la base de solutions efficaces de bout en bout.

« Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans notre parcours vers des solutions de transport durables grâce à la création envisagée d'une nouvelle société. Le groupe Volvo souhaite continuer à offrir à ses clients des solutions de transport complètes qui les aident à décarboniser leur chaîne de valeur. Nous constatons une demande croissante pour des transports urbains propres, efficaces et sûrs. Ce partenariat et notre collaboration sont essentiels pour y parvenir. », a déclaré Martin Lundstedt, Président et CEO du groupe Volvo.

« L'électrification et la digitalisation ouvrent la voie à une révolution du marché des véhicules utilitaires. Renault Group entend mener cette transformation tout en assurant une création de valeur robuste et efficace. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de nous engager dans cette voie avec le groupe Volvo afin d'apporter les meilleures solutions à nos clients professionnels du secteur de la logistique. Nous nous réjouissons également de l'arrivée de CMA CGM au sein de la société. La nouvelle entreprise est la combinaison inégalée des atouts complémentaires de trois champions : un constructeur de camions de premier plan, expert en services sur mesure, un champion des chaînes d'approvisionnement mondiales, et un pionnier européen des véhicules électriques et un leader des véhicules utilitaires légers. Tous les ingrédients sont réunis pour créer quelque chose de vraiment unique. » a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group.

« En tant que leader du transport et de la logistique, le groupe CMA CGM est fier de s'associer à un grand constructeur automobile européen et à un grand constructeur mondial de camions, Renault Group et le groupe Volvo, pour créer cette nouvelle société de fourgons électriques. Il s'agit d'un partenariat complet et innovant : non seulement nous investissons dans ce projet, mais nous apporterons également notre savoir-faire et notre expertise pour assurer la logistique amont et aval, tandis que certains de ces véhicules pourraient à terme être utilisés pour décarboner notre flotte. Grâce à ce nouvel investissement de notre fonds PULSE dans la mobilité électrique, nous poursuivons notre engagement d'accélérer la décarbonisation de notre activité et de notre secteur. », a déclaré Rodolphe Saadé, Président et CEO de CMA CGM Group.

La coentreprise devrait commencer à opérer au début de l’année 2024, en fonction de l'achèvement de tous les processus d'approbation réglementaire. L'entrée ultérieure de CMA CGM dans la société est également soumise à l'achèvement du processus d'approbation réglementaire.

La future entreprise sera indépendante et basée en France. Le groupe Volvo, à travers sa branche Renault Trucks, et Renault Group travaillent ensemble sur les véhicules utilitaires légers depuis plus de 35 ans, ce qui se matérialise par la distribution dans les deux réseaux des véhicules utilitaires Renault Master et Trafic.

Note aux rédacteurs : le groupe Volvo et Renault Group resteront concurrents dans tous les autres domaines.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : renaultgroup.com

A propos du groupe Volvo

Le groupe Volvo favorise la prospérité grâce à des solutions de transport et d'infrastructure, offrant des camions, des autobus, des équipements de construction, des solutions d'énergie pour les applications marines et industrielles, des financements et des services qui augmentent la productivité de nos clients. Fondé en 1927, le groupe Volvo s'est engagé à façonner le paysage futur des solutions de transport et d'infrastructure durables. Le groupe Volvo a son siège à Göteborg, en Suède, emploie plus de 100 000 personnes et sert des clients sur près de 190 marchés. En 2022, les ventes nettes se sont élevées à 473 milliards de couronnes suédoises (45 milliards d'euros). Les actions de Volvo sont cotées au Nasdaq Stockholm.

Pour plus d’information: volvogroup.com

À propos de CMA CGM

Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents, fort d’une flotte d’environ 623 navires. Le Groupe a transporté en 2022 21,7 millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique ayant transporté 522 000 tonnes de fret aérien et plus de 22 millions de cargaisons de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif de Net Zéro Carbone d’ici 2050. Créé en septembre 2022, PUSLE, le Fonds Energise de CMA CGM, dispose d'un budget de 1,5 milliard d'euros sur 5 ans pour accélérer la transition énergétique du Groupe vers son ambition Net Zero Carbone. Le Fonds vise à investir dans la production de carburants alternatifs, à accélérer la décarbonisation des actifs industriels du Groupe, à soutenir des projets innovants et des solutions de mobilité à faibles émissions. En un an, environ trente-cinq investissements ont été réalisés dans des projets d'infrastructures, des start-ups, des fonds et des initiatives internes.

À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses actions en faveur de l’éducation pour tous et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.

Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 155 000 personnes dans le monde, dont près de 4 000 à Marseille où est situé son siège.

cmacgm-group.com

1 Chargement, routage, assurance, gestion de flotte, financement, etc.

