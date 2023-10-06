西安天美生物宣布与酱王签订有关分销酱王白酒及相关健康产品的谅解备忘录

西安，中国, Oct. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 西安天美生物 （纳斯达克：BON），天然、健康和个人护理行业领先的生物成分解决方案提供商之一，今天宣布与广东酱王国际控股有限公司（“酱王”）签署了一份谅解备忘录。该谅解备忘录允许双方就BON在中国地区销售酱王白酒产品及相关健康产品的最终协议的条款和条件进行谈判。



广东酱王位于广东，是其品牌“酱王”系列贵州白酒产品在中国的生产商和经销商。酱王的生产基地位于贵州省茅台镇。茅台镇以酱香型白酒而闻名。酱王的主要产品在全国范围内均有销售，被评为中国顶级品牌之一，荣获诸多白酒奖项。

BON深耕天然、健康和个人护理行业逾16载，现希望进军白酒领域，并以BON开发的系列白酒健康相关产品进行组合，通过塑造“绿色白酒、健康白酒”的鲜明特色优势，从而推动该业务的跨越式发展，并使BON以一个特色知名品牌进入该市场。

酱王首席执行官徐妍女士表示：“我很高兴与天美生物团队及其计划创建的产品组合和销售网络合作。我们期待着利用这些创新来高效触达我们的全球客户，并且与天美生物共享技术创新与市场开拓所带来的裨益。”

BON的首席执行官胡永卫先生表示：“广东酱王有着悠久的历史，在白酒行业享有盛誉。我们很荣幸能与广东酱王在白酒及相关健康产品领域合作”。“这是我们首次进入白酒领域，依托我们在白酒相关健康产品研发领域的深厚积淀，我们有信心以强大的特色优势推动该业务实现跨越式发展。这份谅解备忘录是双方合作的第一步，我们希望在未来最终达成合作共赢的协议，实现双方的共同发展。”

西安天美生物有限公司（“BON”）

西安天美生物专注于膳食营养补充剂的生物活性成分的生产，如为食品制造商提供天然益生元；个人护理成分的生产，如为香水香料制造商提供从植物来源的香料原料，天然复配膳食补充剂生产，如固体饮料。欲了解更多信息，请访问公司网站：www.bnlus.com.

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