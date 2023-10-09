VinCSS：亞太區無密碼技術領導者榮獲第二項 Frost & Sullivan 獎項；為 B 輪融資做好準備

聖安東尼奧, Oct. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 經過對無密碼認證領域的研究後，Frost & Sullivan 授予 VinCSS 2023年亞太新產品創新獎。VinCSS 位於越南胡志明市，憑藉其在利用 FIDO2 標準進行無密碼認證方面的先驅地位脫穎而出，專注於為資訊技術 (IT)、物聯網 (IoT) 和汽車行業提供網絡安全解決方案。



Frost & Sullivan已授予 VinCSS 2023 年亞太新產品創新獎

領航亞太地區

自2018年以來，VinCSS 作為 Vingroup 的子公司，已從一家初創企業發展成為網絡安全行業內創新產品開發和多元化的領導者。VinCSS 專門從事 IT 安全、身份和訪問管理、IoT 安全以及汽車網絡安全，始終不斷開創新天地。VinCSS 最近得到了 Frost & Sullivan 授予的 2023 年亞太新產品創新獎的確認，特別是在無密碼認證的創新上。

VinCSS 透過其 FIDO2 生態系統提供全面的無密碼認證解決方案，增強網絡安全並在認證方面帶來重大升級。該公司幫助企業遵循認證規則，同時使其營運更加高效。

VinCSS 的 IoT FDO （FIDO 設備入網）解決方案無縫地整合其在物理和網絡物理領域的產品。透過自動化和非對稱的協議，它安全地設置設備，滿足 IoT 的安全需求。專為自動化工廠、智慧城市等設計，它為複雜的數字基礎設施提供可擴展的認證解決方案。VinCSS 對其產品線擁有完全控制權，提供有競爭力的價格。這一策略鞏固了其在無密碼認證市場的領先地位。

VinCSS 被認定為亞太區無密碼認證的最佳之選。

Frost & Sullivan 的全球網絡安全行業主管 Anh Tien Vu 觀察到，「VinCSS 與眾多競爭對手不同，它擁有獨特且創新的方法，使客戶能夠在不同的環境中部署其產品，包括 IT、IoT 和 OT，而競爭者僅專注於解決工作人員的身份安全挑戰。」

Vu 補充說：「VinCSS 的客戶中心思維在其對創新和進步的承諾中表現得淋漓盡致，將其產品與當前和未來的需求相一致。因此，該公司在行業中的知名度日益提高，國內和國際的客戶和合作夥伴數量也在不斷增加。」

自 2022 年 VinCSS 獲得 Frost & Sullivan 的 SEA 無密碼認證技術領導獎以來，短時間內，他們已經迅速躍升為 2023 年的亞太新產品創新領導者。VinCSS 的行政總裁兼創始人 Simon Trac Do 表示，「無論是自我們成立的 5 年還是 10 年，我們的初創精神比以往任何時候都更加熾烈。我們不斷地進步，而這一殊榮證明了我們的奉獻。我們始終如一，作為行業的值得信賴的合作夥伴。」

VinCSS 的解決方案在國內和國際市場上都取得了重要的進展，並持續獲得殊榮。VinCSS 不僅是網絡安全領域受人尊敬的企業，還正成為一個主要的投資機會。隨着它接近其財務盈虧平衡點並啟動其 B 輪融資，該公司展現了巨大的增長前景。