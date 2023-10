eXpリアルティ (eXp Realty)、エージェント主導の学習に革命を起こすため、不動産業界のベテラン、ブライオン･エリントン (Bryon Ellington) を起用

ワシントン州ベリンガム発, Oct. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「地球上で最もエージェント中心の不動産取引業者 (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™)」であり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の中心的子会社であるeXpリアルティ®は本日、ブライオン・エリントンをチーフ・ラーニング・オフィサーに任命したことを発表した。同氏は、エージェント主導のカスタムトレーニングとコーチングの開発を担当する。



不動産とコーチングの分野で20年以上の経験を持つベテランプロフェッショナルであるエリントンは、eXpリアルティに豊富な知識と専門知識をもたらす。同氏は、あらゆるレベルでエージェント主導のトレーニングを開発し、不動産業界で成功するための新たな基準を設定することに注力する。

eXpリアルティの創設者兼CEOであるグレン・サンフォード (Glenn Sanford) は次のように述べている。「エージェントの成功に対するブライオンの献身は、弊社の価値観と完全に一致しています。また、ブライオンは成長と新たな収入源を促進することにも秀でています。」「eXpリアルティは、同氏のリーダーシップの下で、エージェントが卓越した能力を発揮できるよう、最高の教育とリソースを提供することに重点を置き、トレーニングにおいて業界をリードするブローカーとなります。ブライオンはそのキャリアを通じて、数多くのエージェントが素晴らしい業績を達成し、生産性指標を高め、ビジネスを成長させる手助けをしてきました。」

エリントンは、不動産分野の起業家が夢を超えるビジネスを構築するのを支援することに情熱を注いでいる。同氏は次のように述べている。「eXpリアルティのチームに加わり、エージェントの潜在能力を最大限に引き出すという使命に貢献できることをうれしく思います。」「eXpでは、新人エージェントであっても、大規模なチームを率いていても、事業を継続的に成長させ、目標を超えることができます。」

エリントンは、センチュリー21 (Century 21) で最高執行責任者および最高開発責任者を務めるなど、輝かしい経歴を持つ。また、ケラー・ウィリアムズ (Keller Williams) では、KWワールドワイド・インターナショナル・フランチャイズ部門の最高商品責任者および最高執行責任者を歴任した。さらに、チーフ・ラーニング・オフィサーも務め、その功績によりトレーニング (Training) 誌の「T125トップ・トレーニング・カンパニー (T125 Top Training Companies)」賞を4年連続で受賞し、殿堂 (Hall of Fame) 入りを果たした。

キャリアの初期には、エニウェア (Anywhere) (リアロジィ (Realogy)) で、フランチャイズブランドと直営事業のトレーニング・コーチング部門を立ち上げ、成功に導いた。

eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド・ホールディングス (NASDAQ: EXPI) は、eXpリアルティ (eXp Realty®)、ビルベラ (Virbela®)、サクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) の持ち株会社である。

eXpリアルティは、米国、カナダ、英国、オーストラリア、南アフリカ、インド、メキシコ、ポルトガル、フランス、プエルトリコ、ブラジル、イタリア、香港、コロンビア、スペイン、イスラエル、パナマ、ドイツ、ドミニカ共和国、ギリシャ、ニュージーランド、チリ、ポーランド、ドバイに89,000人以上のエージェントを擁する世界最大の独立系不動産会社で、国際的な規模拡大を継続している。eXpワールド・ホールディングスは上場企業として、不動産プロフェッショナルに、生産目標や会社全体の成長への貢献に応じて株式報酬を得るユニークな機会を提供している。eXpワールド・ホールディングスとその事業は、革新的な住宅・商業仲介モデル、プロフェッショナルサービス、コラボレーションツール、自己啓発など、仲介と不動産テックのソリューションを各種提供している。このクラウドベースのブローカーは、ビルベラという没入型3Dプラットフォームを採用している。ビルベラはソーシャルでコラボレーティブなプラットフォームであり、エージェントのよりコネクテッドで生産的な仕事を可能にしている。サクセス (SUCCESS®) 誌とその関連メディアを中核とするサクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) は、1897年に設立され、パーソナルディベロップメントおよび職業能力開発のトップブランド・刊行物である。

詳しくは、https://expworldholdings.comを閲覧されたい。

