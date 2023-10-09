eXp Realty 聘請房地產資深人士 Bryon Ellington 革新代理驅動學習

華盛頓州，貝靈厄姆, Oct. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 作為「全球以代理為中心的房地產經紀典範」，亦是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附屬公司，其於今日宣布任命 Bryon Ellington 為首席學習官，負責開發客製化、代理驅動的培訓和輔導。

Ellington 是一位經驗豐富的專業人士，在房地產和輔導方面擁有 20 多年的經驗，為 eXp Realty 引進了豐富的知識和專業技能。他將專注於開發各層級的代理驅動培訓，為房地產行業的成功制定新標準。

eXp Realty 創始人兼行政總裁 Glenn Sanford 表示：「Bryon 在代理方面成功的奉獻精神與我們的價值觀完全一致，他擅長於推動成長和探尋新的收入來源。」「在他的領導下，eXp Realty 將成為培訓領域的領先經紀公司，專注於提供最好的教育和資源，幫助我們的代理脫穎而出。Bryon 在自己的整個職業生涯中幫助眾多代理獲得令人難以置信的榮譽，提高了生產力指標並發展了他們的業務。」

Ellington 熱衷於助力房地產領域的企業家建立超越夢想的企業。他表示：「我很高興加入 eXp Realty 團隊，並幫助代理充分發揮潛力，為 eXp Realty 的使命做出貢獻。」「無論您是新代理還是領導一支龐大的團隊，與 eXp 一起，您就可以繼續發展業務從而超越您的目標。」

Ellington 的任期給人留下深刻印象，例如最近擔任的 Century 21 的營運長和首席開發長等顯要行政職務。他還曾在 Keller Williams 擔任 KW Worldwide 國際特許經營部門的首席產品長和營運長。此外，Ellington 還擔任首席學習官，其成就使他連續四年榮獲培訓雜誌 T125 頂級培訓公司獎，並入選名人堂。

在其職業生涯早期，Ellington 在 Anywhere (Realogy) 成功創建並領導了所有特許經營品牌和公司自營業務的培訓和輔導部門。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)是 eXp Realty®、Virbela® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的獨立地產公司，在美國、加拿大、英國、澳洲、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多米尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜擁有逾 89,000 名代理，且持續在國際上擴大規模。作為一間公眾公司，eXp World Holdings 為地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會，以鼓勵其完成產出目標及對公司整體增長作出貢獻。eXp World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和地產技術解決方案，包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。這間基於雲的經紀公司由 Virbela 提供支援，Virbela 是一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台，能夠讓代理更緊密地聯絡，並提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援，是個人和專業發展的領先品牌和出版物。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://expworldholdings.com。

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