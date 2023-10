Communiqué - SMCP - Programme de rachat d'actions

Communiqué - Paris, le 9 octobre 2023

Rachat d’actions destinées à la couverture du plan d’intéressement long terme des collaborateurs du Groupe

Le conseil d’administration de SMCP a décidé le 6 octobre 2023, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de rachat d’actions autorisé par la 21ème résolution de l’assemblée générale du 21 juin 2023, de confier un mandat irrévocable à un prestataire de services d’investissement afin de procéder à des achats d’actions de la société SMCP SA à partir du 9 octobre 2023 et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2023 portant sur un nombre maximum de 680 000 actions à un prix qui ne pourra pas excéder le prix maximum fixé par l’assemblée générale du 21 juin 2023.

Les actions rachetées seront affectées à la couverture du plan d’intéressement long terme des collaborateurs du Groupe.

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 46 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

