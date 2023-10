Anders Dam går på pension – Lars Stensgaard Mørch bliver ordførende direktør

Ordførende direktør Anders Dam går på pension



Efter knap 34 års ansættelse i Jyske Bank, heraf de sidste godt 28 år i koncerndirektionen, har Anders Dam ønsket at gå på pension. Han fratræder 31. oktober 2023.

Kurt Bligaard Pedersen, bestyrelsesformand, udtaler:

”Det er en enestående erhvervskarriere, der nu lakker mod enden. Anders Dam har været ordførende direktør i godt 26 år og medlem af koncerndirektionen i halvdelen af bankens levetid. Han efterlader et betydeligt aftryk på hele den finansielle sektor og på Jyske Bank, der i hans regeringstid er vokset markant og i dag er det næststørste, danske pengeinstitut.”

Anders Dam startede 1. oktober 1987 sin karriere i Jyske Bank som cheføkonom og blev i 1989 underdirektør med ansvar for udviklings- og planlægningsområdet i banken. I 1992 valgte Anders Dam at forlade banken for at tiltræde jobbet som direktør for Stibo Datagrafik, men han blev medio 1995 genansat som medlem af Jyske Banks koncerndirektion med henblik på at efterfølge Kaj Steenkjær som ordførende direktør i 1997.

Ny ordførende direktør bliver Lars Stensgaard Mørch

Jyske Banks bestyrelse har med virkning fra 1. november 2023 ansat Lars Stensgaard Mørch som ny ordførende direktør.

Kurt Bligaard Pedersen, bestyrelsesformand, udtaler:

”Det var en stor glæde, da vi i 2021 kunne knytte Lars Stensgaard Mørch til banken. Han har på kort tid opnået store resultater i arbejdet med bankens strategi, ikke mindst i forbindelse med overtagelsen af Handelsbankens danske aktiviteter. Vi vil drage stor nytte af hans indgående kendskab til den finansielle sektor, hans kundeforståelse og hans stærke ledelsesmæssige og strategiske evner.”

Lars Stensgaard Mørch er 51 år og blev 1. august 2021 ansat i Jyske Bank som direktør med ansvar for forretningsstrategi. Lars Stensgaard Mørch havde forinden en lang karriere i Danske Bank, hvor han i de sidste 12 år frem til 2018 sad i koncernens øverste ledelse, i henholdsvis Executive Committee og koncerndirektionen. Han har endvidere siddet i bestyrelsen for en række finansielle virksomheder, herunder været bestyrelsesformand i Realkredit Danmark A/S og Nordania Leasing A/S.

Lars Stensgaard Mørch er fit & proper-godkendt af Finanstilsynet som ordførende direktør i Jyske Bank.

Bankdirektør Per Skovhus går på pension i løbet af 1. halvår 2024

Endvidere har bankdirektør Per Skovhus valgt at varsle et ønske om pensionering i løbet af 1. halvår 2024.

Per Skovhus er 64 år og har siden 1. september 2013 været medlem af Jyske Banks koncerndirektion, hvor han i hele perioden har haft Kredit og Erhverv som sine ansvarsområder. Forinden var Per Skovhus i ½ år medlem af Jyske Banks koncernbestyrelse baseret på sin mangeårige karriere i Danske Bank. I forbindelse med et generationsskifte havde Per Skovhus i 2012 valgt at afslutte sit ansættelsesforhold i Danske Bank efter i 6 år at have været medlem af koncerndirektionen.

Bestyrelsen har igangsat en proces med henblik på at finde en afløser for Per Skovhus i koncerndirektionen med en profil som Group Chief Risk Officer med ansvaret for finansielle og ikke-finansielle risici i koncernen.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontakt: Kurt Bligaard Pedersen, bestyrelsesformand, telefon 89 89 20 01.

Vedhæftet fil