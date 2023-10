Charenton-le-Pont, Louisville, le 9 Octobre 2023

MBWS renforce son partenariat avec Sazerac en devenant distributeur exclusif de son portefeuille de marques premiums sur le marché français

MBWS et Sazerac annoncent aujourd’hui une nouvelle étape stratégique dans leur partenariat en France, portant sur la distribution exclusive par MBWS du portefeuille de marques premiums de Sazerac.

Ce portefeuille inclut, entre autres, des noms emblématiques tels que les marques de bourbon Buffalo Trace, Eagle Rare, W. L. Weller, Sazerac Rye, 1792, E.H. Taylor Jr, George T Stagg et Pappy Van Winkle, ainsi que la marque de cognac Sazerac de Forge, la marque de rhum Jung and Wulff et les bitters pour cocktail Peychaud's.

Salué par son excellence et la rareté des liquides, ce portefeuille de marques présente une très belle complémentarité avec les catégories sur lesquelles opère MBWS.

L’intégration de ces marques additionnelles avec celles déjà en distribution dans le portefeuille de MBWS (à savoir Paddy, Fireball et Southern Comfort) va lui permettre d’élargir sa présence sur des segments porteurs et en forte expansion tels que le bourbon, le rhum et la tendance mixologie. Ce partenariat va en outre considérablement enrichir l'offre commerciale en France.

Ces nouvelles références vont bénéficier de la puissance commerciale de MBWS et de sa large couverture territoriale, reposant sur des équipes spécialisées couvrant l'ensemble des circuits de distribution, avec les équipes Op'team Spirit, La Martiniquaise et Bardinet pour la grande distribution, BLMHD pour les CHR, et Premium Craft Spirits pour le réseau de cavistes premiums et indépendants.

Fahd Khadraoui, Directeur Général de MBWS, a déclaré : « Je me réjouis de consolider notre partenariat historique avec Sazerac. L'intégration de ces marques nous offre l'opportunité de proposer une gamme premium élargie, tout en couvrant des catégories complémentaires à fort potentiel sur le marché français. Notre ambition de développer ces marques sur le marché français s’inscrit parfaitement en ligne avec nos axes de développement à moyen terme ».

Christophe Beau, Managing Director Global Sales de Sazerac, a ajouté : « Cette nouvelle dimension de notre partenariat avec le groupe MBWS va consolider davantage nos marques en France. Je me félicite de poursuivre cette collaboration qui repose sur la complémentarité bénéfique de nos portefeuilles de marques et une détermination commune à accélérer notre expansion sur le marché français. Enfin, je tiens à remercier La Maison du Whisky pour leur engagement quant à la construction de nos marques premium et leur développement commercial au cours des dernières années ».

Ce partenariat qui débutera le 1er janvier 2024, renforce une collaboration de longue date entre les deux groupes, comme c’est le cas sur le marché des Etats-Unis.

Contacts:

Groupe MBWS (Relations Investisseurs et Actionnaires)

Emilie Drexler

relations.actionnaires@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 40

Presse

Image Sept

Claire Doligez - Laurence Maury

cdoligez@image7.fr – lmaury@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard, Cognac Gautier et San José.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

