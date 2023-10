BWGI annonce l’acquisition d’une participation d’environ 6% dans Elis

Saint-Cloud, le 9 octobre 2023 – BW Gestão de Investimentos Ltda. (“BWGI”), une société de gestion d’actifs indépendante basée au Brésil, annonce avoir signé un accord définitif avec Crédit Agricole Assurances (“CAA”) pour acquérir l’intégralité de la participation d’environ 6% détenue par CAA dans Elis. Avec cette prise de participation, BWGI affirme sa confiance dans les fondamentaux d’Elis et dans la stratégie du Groupe.

BWGI est une filiale à 100% de Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas S.A. (“BWSA”), une holding brésilienne ayant de nombreuses prises de participations minoritaires ou majoritaires dans des entreprises mondiales de premier plan œuvrant dans des secteurs d’activité divers comme, entres autres, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), le leader mondial de produits en niobium, Alpargatas S.A., une entreprise connue pour fabriquer les tongs Havaianas et Verallia S.A., le leader européen de l'emballage en verre. BWSA fait partie du groupe Moreira Salles, qui est aussi actionnaire de référence de Itaú Unibanco S.A., le plus gros groupe financier d’Amérique latine.

Avec plus d’un siècle d’expertise et près de 50 000 collaborateurs, Elis est le leader européen et le second acteur mondial de la location-entretien d’articles textiles, d’hygiène et de bien-être. Le Groupe est reconnu pour son excellence opérationnelle et se positionne comme un pionnier de l’économie circulaire grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité. Présent dans 29 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

La finalisation de la vente du bloc est attendue le 11 octobre 2023. A l’issue de cette opération, CAA ne détiendra plus directement d’actions Elis.

Le représentant de CAA au Conseil de surveillance d’Elis démissionnera de son mandat à l’issue de la vente du bloc. Conformément à un accord d’investissement conclu aujourd’hui entre Elis et BWGI, le Conseil de Surveillance d’Elis devrait coopter un représentant de BWGI en tant que membre du Conseil de surveillance en remplacement du représentant de CAA pour la durée restante de son mandat. Le Conseil de surveillance d’Elis devrait également nommer un deuxième représentant de BWGI en qualité de censeur au sein du Conseil de surveillance. Le Conseil de surveillance d’Elis sera donc composé de 12 membres et d’un censeur.

L’accord d’investissement conclu entre Elis et BWGI a une durée initiale de 10 ans. Il prévoit notamment l’engagement de BWGI de conserver ses actions Elis pendant une durée de 12 mois (lock-up) et de ne pas détenir ou procéder à l’acquisition ou à la souscription d’actions Elis qui entrainerait un dépassement du seuil de 25% du capital ou des droits de vote de la société pendant une durée de 10 ans (standstill), dans chacun des cas sous réserve de certaines exceptions. BWGI s’est également engagé à ne pas céder sa participation à un concurrent de la société sans l’accord préalable du Conseil de surveillance, sous réserve de certaines exceptions.

A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Nous sommes très heureux d’accueillir BWGI en tant qu’actionnaire d’Elis. Leurs nombreux investissements réalisés dans des entreprises internationales de premier plan leur ont conféré une grande expertise qui sera un atout supplémentaire pour Elis. Le support de BWGI en tant qu’actionnaire de long terme, présent au Conseil de surveillance, permettra à Elis de poursuivre sa croissance rentable dans ses marchés et tout en apportant une valeur significative à toutes les parties prenantes du Groupe. Enfin, je remercie Crédit Agricole Assurances pour son importante contribution aux travaux du Conseil de surveillance et du Comité d’audit. »

João Moreira Salles, Directeur Général de BWGI, a ajouté :

« Nous sommes ravis de devenir actionnaires d’Elis, une entreprise qui, sous l’impulsion de son équipe de management présente de longue date, s’est développée rapidement, à la fois géographiquement et par l’élargissement de son portefeuille de services. De plus, l’économie circulaire va continuer de gagner de l’importance stratégique et Elis jouit d’un positionnement unique pour en bénéficier. »

Contact

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Pièce jointe