AKWEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 2 au 6 octobre 2023

| Source: Akwel Akwel

CHAMPFROMIER, FRANCE

AKWEL

Déclaration des transactions sur actions propres
Période : Du 2 au 6 octobre 2023

Emetteur : AKWEL
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, AKWEL déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 2 au 6 octobre 2023.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale du 25 mai 2023 (20ème résolution) dont le descriptif figure dans le communiqué du 27 juillet 2023 accessible sur le site de la société (https://akwel-automotive.com/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-27_AKWEL_CA-S1-2023_FR.pdf) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.

1.   Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode Identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en Nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
AKWEL969500SVR0D7W9RQ675102/10/2023FR000005302725 53416,2944XPAR
AKWEL969500SVR0D7W9RQ675103/10/2023FR000005302740116,5000XPAR
AKWEL969500SVR0D7W9RQ675104/10/2023FR00000530272 28416,5000XPAR
AKWEL969500SVR0D7W9RQ675105/10/2023FR00000530272 17516,3770XPAR
AKWEL969500SVR0D7W9RQ675106/10/2023FR00000530273 71216,4061XPAR

2.   Présentation détaillée par opération

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode Identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode Identification marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-10-02T07:01:33.989862ZFR000005302716EUR295XPARjAj6Al7JFd000xy0Annulation
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AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-10-02T08:49:46.038014ZFR000005302716,2EUR260XPARjAj6Al7KwM004L10Annulation
AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-10-02T08:49:46.038138ZFR000005302716,2EUR240XPARjAj6Al7KwM004LB0Annulation
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AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-10-02T09:42:11.344516ZFR000005302716,3EUR200XPARjAj6Al7Ll5005lt0Annulation
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AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-10-04T07:03:06.717669ZFR000005302716,5EUR7XPARjAj6Al82EE000sW0Annulation
AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-10-04T13:18:44.165007ZFR000005302716,5EUR178XPARjAj6Al885k0047r0Annulation
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AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-10-04T13:18:52.433891ZFR000005302716,5EUR178XPARjAj6Al885q0048B0Annulation
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AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-10-04T13:32:09.685337ZFR000005302716,5EUR43XPARjAj6Al88Ii004BW0Annulation
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AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-10-06T13:39:10.799260ZFR000005302716,4EUR19XPARjAj6Al8rMc003P10Annulation
AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-10-06T13:39:10.799461ZFR000005302716,4EUR28XPARjAj6Al8rMc003PB0Annulation
AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-10-06T13:39:10.799614ZFR000005302716,4EUR190XPARjAj6Al8rMc003PL0Annulation

AKWEL
975, ROUTE DES BURGONDES
01410 CHAMPFROMIER - FRANCE Tel : +33 4 50 56 98 98

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AKWEL S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 21 392 832 Euros 344 844 998 R.C.S Bourg-en-Bresse
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2023-10-09_AKWEL_DeclarationHebdo_PgmRachat_2au6octobre