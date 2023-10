MAISONS DU MONDE : Ajustement des objectifs annuels 2023 compte tenu d’un environnement de consommation non alimentaire dégradé

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information Financière

Ajustement des objectifs annuels 2023

compte tenu d’un environnement de consommation non alimentaire dégradé

Nantes, le 9 octobre 2023 - Maisons du Monde, Euronext Paris: MDM; ISIN: FR0013153541, annonce un ajustement de ses objectifs annuels en raison d’une dégradation de la confiance des consommateurs observée en Europe, affectant la consommation non alimentaire globale pour le second semestre. Une conférence téléphonique aura lieu le 10 octobre à 8h30 CET (voir ci-dessous).

Après un mois de juillet positif, la consommation de biens non-alimentaires a commencé à se détériorer fortement, comme cela a été largement observé dans l’ensemble du secteur.

Dans ce contexte, le secteur de la maison et de l’ameublement a subi de plein fouet l’effet de la réduction des dépenses discrétionnaires de la part des consommateurs, entraînant une baisse de trafic à la fois en magasin et en ligne.

En conséquence, les ventes du troisième trimestre, qui feront l’objet d’une publication détaillée le 26 octobre prochain, devraient diminuer de 9,4% par rapport à la même période en 2022, malgré des ajustements tactiques de prix, des initiatives commerciales non promotionnelles et une disponibilité accrue des produits.

Compte tenu des tendances actuelles du comportement des consommateurs et de la performance du troisième trimestre, Maisons du Monde ajuste ses objectifs financiers 2023 comme suit :

Guidance ajustée Guidance initiale VENTES







En baisse de c. -10%







En baisse “low-to-mid single digit”, avec une amélioration séquentielle

au H2 vs H1 EBIT Entre 40M€ et 50M€ Entre 65M€ et 75M€ FCF Entre 20M€ et 30M€ Entre 40M€ et 50M€ DIVIDENDE Taux de distribution entre 30 et 40%

Dans ce contexte dégradé, Maisons du Monde va encore accélérer la mise en œuvre de son plan 3C axé sur le Client, les Coûts et le Cash pour le quatrième trimestre 2023. Le Groupe prévoit notamment de surperformer significativement son plan d’économies de coûts de 25 millions d’euros pour 2023 et prendra des mesures additionnelles compte tenu de la détérioration actuelle des tendances macroéconomiques.

De plus, le Groupe confirme qu’il annoncera un plan de transformation plus complet au premier trimestre 2024. Ces efforts bénéficieront du renforcement récent au sein du Comité Exécutif, avec la nomination de Christophe Lapotre en qualité de Directeur du Réseau et de Guillaume Lesouef, en qualité de Directeur Marketing, Offre et Engagements RSE.

Le Conseil d’administration, incluant les représentants des actionnaires de référence, a exprimé son plein soutien aux mesures prises par la Direction et par le Groupe pour permettre à Maisons du Monde de traverser cette période de tendances de consommation dégradées.

Conférence téléphonique analystes et investisseurs

Date : 10 Octobre 2023 à 8h30 CET

Intervenants : François-Melchior de Polignac, Directeur Général, et Gilles Lemaire, Directeur Financier par interim

Détails de connexion

Webcast : https://edge.media-server.com/mmc/p/gaysusws

Conférence téléphonique : https://register.vevent.com/register/BIc267fcf9f9404757839be6ee983ba73a

Calendrier financier

26 octobre 2023 Ventes du 3ème trimestre et des 9 mois 2023

***

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

***

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde, une marque au positionnement unique et très apprécié dans toute l'Europe, est le leader européen de la maison inspirante et accessible. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l'inspiration et l'engagement sont les piliers de la marque. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires de manière digitale, à travers sa plateforme en ligne et ses ventes numériques en magasin, et exploite 352 magasins dans 9 pays européens. Fin 2020, il a lancé une marketplace sélective pour compléter son offre et devenir le lieu de destination immanquable de la maison inspirante et accessible. En novembre 2021, Maisons du Monde a dévoilé sa raison d'être : « Inspirer à chacun l’envie de s'ouvrir au monde, pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. »

