OTC Markets Group udvider fortsat deres liste over OTCQX-virksomheder i Norden

NEW YORK, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), der opererer på de regulerede markeder for 12.000 amerikanske og internationale værdipapirer, meddelte i dag tilføjelsen af fem virksomheder til den voksende liste over nordiske virksomheder, der handles på OTCQX® Best Market. De seneste tilføjelser omfatter Stora Enso Oyj (OTCQX: SEOJF; SEOFF; SEOAY); Nordea Bank Abp (OTCQX: NRDBY; NBNKF); Telenor ASA (OTCQX: TELNF; TELNY); Akobo Minerals AB (OTCQX: AKOBF); og Redsense Medical AB (OTCQX: RDSNF).



1Disse tilføjelser til OTCQX-markedet markerer vigtige milepæle for OTC Markets Groups' voksende tilstedeværelse i Norden. OTCQX er nu det foretrukne amerikanske marked for tre af de fem største virksomheder i Norge. Denne nye gruppe af virksomheder slutter sig til andre fremtrædende navne i regionen, herunder Aker BP Asa, Hafnia Ltd., Norsk Hydro ASA, Gram Car Carriers ASA, Norse Atlantic Airways ASA og M.O.B.A. Network AB. I alt er der mere end 25 svenske, norske, danske og finske virksomheder, der handles på vores topniveau OTCQX- og OTCQB-marked. Disse virksomheder repræsenterer en bred vifte af industrier - olie og gas, shipping, telekommunikation, luftfart, finansielle tjenester samt spil og e-sport - hvilket indikerer en større tendens i regionen, da flere virksomheder ser værdien af krydshandel på OTC-markederne.

"Vi er begejstrede for at kunne give nordiske virksomheder en effektiv adgang til det amerikanske marked," siger Joe Coveney, Vicepræsident for Corporate Services hos OTC Markets Group. "Vores mål er at tilbyde internationale virksomheder en 'list local, trade global'-strategi ved hjælp af lokale registreringer og offentliggørelser for at blive børsnoteret i USA og udvide deres globale investorbase, mens de forbliver nationale topvirksomheder på deres hjemmemarked."

For virksomheder, der er noteret på en anerkendt international børs, giver strømlinede markedsstandarder dem mulighed for at bruge deres rapportering på hjemmemarkedet til at gøre deres oplysninger tilgængelige i USA. For at kvalificere sig til OTCQX skal virksomheder opfylde høje økonomiske standarder, følge bedste praksis for virksomhedsledelse og udvise overholdelse af gældende værdipapirlovgivning.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) opererer på de regulerede markeder for handel med 12.000 amerikanske og internationale værdipapirer. Vores datadrevne offentliggørelsesstandarder danner grundlaget for vores tre offentlige markeder: OTCQX®Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market.

Vores OTC Link® Alternative Trading Systems (ATS'er) leverer kritisk markedsinfrastruktur, som mægler-forhandlere er afhængige af for at facilitere handel. Vores innovative model giver virksomhederne mere effektiv adgang til de amerikanske finansmarkeder.

OTC Link ATS, OTC Link ECN og OTC Link NQB er hver en SEC-reguleret ATS, der drives af OTC Link LLC, en FINRA og SEC-registreret mægler-forhandler, der er medlem af SIPC.

For at læse mere om, hvordan vi skaber mere velinformerede og effektive markeder, skal du besøge www.otcmarkets.com.

