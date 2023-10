OTC Markets Group jatkaa pohjoismaisen OTCQX-yrityssalkkunsa kasvattamista

NEW YORK, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), 12 000 yhdysvaltalaisen ja kansainvälisen arvopaperin säänneltyjen markkinoiden operaattori, ilmoitti tänään lisänneensä viisi yritystä OTCQX® Best Market -markkinoiden pohjoismaisten yritysten joukkoon. Äskettäisiä lisäyksiä ovat Stora Enso Oyj (OTCQX: SEOJF; SEOFF; SEOAY), Nordea Bank Abp (OTCQX: NRDBY; NBNKF), Telenor ASA (OTCQX: TELNF; TELNY), Akobo Minerals AB (OTCQX: AKOBF) ja Redsense Medical AB (OTCQX: RDSNF).



Nämä OTCQX-markkinoille lisätyt yritykset edustavat OTC Markets Groupin kasvavan pohjoismaisen vaikutuksen merkittäviä virstanpylväitä. OTCQX on nykyään ensisijainen yhdysvaltalainen markkinapaikka kolmelle Norjan viidestä suurimmasta yrityksestä. Nämä uudet yritykset liittyvät alueen muiden merkittävien nimien joukkoon, mukaan lukien Aker BP Asa, Hafnia Ltd., Norsk Hydro ASA, Gram Car Carriers ASA, Norse Atlantic Airways ASA ja M.O.B.A. Network AB. Premium-tason OTCQX- ja OTCQB-markkinoillamme käydään nykyään kauppaa yhteensä yli 25 ruotsalaisella, norjalaisella, tanskalaisella ja suomalaisella yrityksellä. Nämä yritykset edustavat lukuisia teollisuudenaloja – öljy ja kaasu, rahti, teleliikenne, ilmailu, talouspalvelut, pelit ja e-urheilu – ja edustavat merkittävää trendiä alueella yhä useamman yrityksen nähdessä ristikkäiskaupankäynnin arvon OTC Marketsissa.

”Meistä on hienoa voida tarjota pohjoismaisille yrityksille tehokas reitti Yhdysvaltain markkinoille”, sanoi Joe Coveney, Vice President of Corporate Services, OTC Markets Group. ”Tavoitteemme on tarjota kansainvälisille yrityksille ’listaa paikallisesti, käy kauppaa kansainvälisesti’ -strategia tuomalla paikallisia listauksia ja ilmoituksia julkiseen kaupankäyntiin Yhdysvalloissa laajentaaksemme yritysten kansainvälistä sijoittajakantaa samalla kun ne pysyvät oman maan suosikkina kotimarkkinoillaan.”

Virtaviivaistetut markkinastandardit tarjoavat pätevissä kansainvälisissä pörsseissä listatuille yrityksille mahdollisuuden hyödyntää kotimarkkinoidensa raportointia julkaistakseen tietonsa Yhdysvalloissa. Pätevöityäkseen OTCQX:ään yritysten on täytettävä tiukat taloudelliset standardit, noudatettava parhaan käytännön yrityshallintaa ja todistettava noudattavansa soveltuvia arvopaperilakeja.

OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) operoi säänneltyjä markkinoita 12 000 yhdysvaltalaiselle ja kansainväliselle arvopaperille. Datapohjaiset ilmoitusstandardimme muodostavat perustan kolmelle julkiselle markkina-alueellemme: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market ja Pink® Open Market.

OTC Link® ATS:mme (Alternative Trading System) tarjoavat kriittisen markkinainfrastruktuurin, jota välittäjät ja kauppiaat käyttävät kaupankäynnin helpottamiseksi. Innovatiivinen mallimme tarjoaa yrityksille tehokkaamman pääsyn yhdysvaltalaisille rahamarkkinoille.

OTC Link ATS, OTC Link ECN ja OTC Link NQB ovat kukin SEC:n sääntelemä ATS, joita operoi OTC Link LLC, joka on FINRA- ja SEC-rekisteröity välittäjä ja kauppias sekä SIPC:n jäsen.

Lisätietoja siitä, miten luomme paremmin informoituja ja tehokkaampia markkinoita, on osoitteessa www.otcmarkets.com.

