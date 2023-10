OTC Markets Group fortsetter å utvikle porteføljen av OTCQX-selskaper i Norden

NEW YORK, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), som driver regulerte markeder for 12 000 verdipapirer i USA og resten av verden, kunngjorde i dag at de legger til fem selskaper i den voksende porteføljen av nordiske selskaper som omsettes på OTCQX® Best Market. De nye tilleggene er Stora Enso Oyj (OTCQX: SEOJF; SEOFF; SEOAY), Nordea Bank Abp (OTCQX: NRDBY; NBNKF), Telenor ASA (OTCQX: TELNF; TELNY), Akobo Minerals AB (OTCQX: AKOBF) og Redsense Medical AB (OTCQX: RDSNF).



Disse tilleggene i OTCQX Market er viktige milepæler for OTC Markets Groups voksende tilstedeværelse i Norden. OTCQX er nå det foretrukne markedet i USA for tre av de fem største selskapene i Norge. De nye selskapene får godt selskap av andre store navn i regionen, blant annet Aker BP Asa, Hafnia Ltd., Norsk Hydro ASA, Gram Car Carriers ASA, Norse Atlantic Airways ASA og M.O.B.A. Network AB. Totalt er det over 25 svenske, norske, danske og finske selskaper som omsettes på vårt premium-nivå i markedene OTCQX og OTCQB. Disse selskapene representerer en rekke bransjer – olje og gass, shipping, telekommunikasjon, luftfart, finanstjenester, gaming og e-sport – noe som antyder en større trend i regionen, der flere og flere selskaper ser verdien av krysshandel i OTC Markets.

«Det gleder oss å kunne tilby nordiske selskaper en effektiv løsning for tilgang til det amerikanske markedet», sa Joe Coveney, Vice President of Corporate Services hos OTC Markets Group. «Målet vårt er å tilby internasjonale selskaper en strategi med lokal tilstedeværelse for global handel, ved hjelp av lokale noteringer og børsomsetning i USA, slik at de kan utvide den globale investorbasen og samtidig beholde posisjonen som globale ledere i hjemmemarkedene sine.»

For selskaper som er notert på en kvalifisert, internasjonal børs, gir strømlinjeformede markedsstandarder sjansen til å bruke rapporteringen i hjemmemarkedet for å gjøre informasjonen tilgjengelig i USA. Selskapene må overholde høye finansielle standarder, følge de beste fremgangsmåtene for eierstyring og selskapsledelse og dokumentere overholdelse av de gjeldende verdipapirlovene for å kvalifisere seg for OTCQX

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver regulerte markeder for handel med 12 000 amerikanske og internasjonale verdipapirer. Våre datadrevne standarder for offentliggjøring danner grunnlaget for våre tre offentlige markeder: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market.

OTC Link® Alternative Trading Systems (ATSs) tilbyr kritisk markedsinfrastruktur som forenkler handelen for meglere og forhandlere. Den innovative modellen vår gir bedrifter mer effektiv tilgang til de amerikanske finansmarkedene.

OTC Link ATS, OTC Link ECN og OTC Link NQB er alle en SEC-regulert ATS som drives av OTC Link LLC, en FINRA- og SEC-registrert megler-forhandler, og medlem av SIPC.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi skaper bedre informerte og mer effektive markeder, kan du besøke www.otcmarkets.com.

