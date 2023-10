OTC Markets Group fortsätter att utöka sin lista över OTCQX-företag i Norden

NEW YORK, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), som driver reglerade marknader för 12 000 amerikanska och internationella värdepapper, tillkännagav idag att fem företag lagts till på den växande listan över nordiska företag som handlas på OTCQX® Best Market. De senaste tilläggen inkluderar Stora Enso Oyj (OTCQX: SEOJF; SEOFF; SEOAY); Nordea Bank Abp (OTCQX: NRDBY; NBNKF); Telenor ASA (OTCQX: TELNF; TELNY); Akobo Minerals AB (OTCQX: AKOBF) och Redsense Medical AB (OTCQX: RDSNF).



Dessa tillägg på OTCQX-marknaden utgör viktiga milstolpar för OTC Markets Groups växande närvaro i Norden. OTCQX är nu den amerikanska marknaden som tre av de fem största företagen i Norge väljer. Denna nya grupp av företag ansluter sig till andra kända namn i regionen såsom Aker BP Asa, Hafnia Ltd., Norsk Hydro ASA, Gram Car Carriers ASA, Norse Atlantic Airways ASA och M.O.B.A. Network AB. Totalt handlas över 25 svenska, norska, danska och finska företag på vår premiumplattform OTCQX och vår OTCQB-marknad. Dessa företag representerar en bredd av branscher – olja och gas, sjöfart, telekommunikation, luftfart, finansiella tjänster samt spel och e-sport – vilket indikerar en större trend i regionen allteftersom fler företag ser värdet av korshandel på OTC-marknaderna.

”Vi är mycket glada över att kunna erbjuda nordiska företag en effektiv väg till den amerikanska marknaden”, säger Joe Coveney, Vice President of Corporate Services på OTC Markets Group. ”Vårt mål är att erbjuda internationella företag en ”noteras lokalt, handlas globalt”-strategi som använder lokala registreringar och offentliggöranden för att börshandlas i USA. Detta utökar deras globala investerarbas samtidigt som de förblir nationella mästare på sin hemmamarknad.”

För företag som är noterade på en kvalificerad internationell börs, gör strömlinjeformade marknadsstandarder det möjligt för dem att använda sin hemmamarknadsrapportering för att göra sin information tillgänglig i USA. För att kvalificera sig för OTCQX måste företag uppfylla höga finansiella standarder, följa bästa praxis för bolagsstyrning och visa att de följer tillämpliga värdepapperslagar.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver reglerade marknader för handel med 12 000 amerikanska och internationella värdepapper. Våra datadrivna standarder för offentliggörande utgör grunden för våra tre offentliga marknader: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market och Pink® Open Market.

OTC Link® Alternative Trading Systems (ATS) tillhandahåller kritisk marknadsinfrastruktur som börsmäklare förlitar sig på för att underlätta handeln. Vår innovativa modell ger företag effektivare tillgång till de amerikanska finansmarknaderna.

OTC Link ATS, OTC Link ECN och OTC Link NQB är alla alternativa handelssystem (ATS) som regleras av SEC, och drivs av OTC Link LLC, en börsmäklare som är registrerad hos FINRA och SEC samt SIPC-medlem.

Mer information om hur vi skapar mer informerade och mer effektiva marknader finns på www.otcmarkets.com.

