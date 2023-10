Le Grimaldi Forum Monaco renforce la sécurité et l'expérience des visiteurs grâce à la technologie de pointe de l'IA d'i-PRO

TOKYO, 10 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- i-PRO Co., Ltd., l’un des leaders mondiaux des solutions de sécurité professionnelle pour la surveillance et la sécurité publique, a annoncé aujourd'hui que le Grimaldi Forum Monaco (GFM) a choisi les caméras de sécurité multi-capteurs et à objectif fisheye d'i-PRO, équipées d'analyses avancées basées sur l'IA, afin d'améliorer la sécurité des visiteurs, de protéger les œuvres d'art inestimables et de garantir une expérience fluide et sécurisée lors d'événements de haut niveau.



Situé à Monaco, le Grimaldi Forum sert de lieu de premier plan pour les conférences, les conventions, les événements culturels et les expositions d'art de classe mondiale. Avec un engagement envers la sécurité des visiteurs et la préservation des œuvres d'art inestimables, cet établissement ultramoderne accueille plus de 100 événements divers chaque année, attirant plus de 250 000 personnes par an. À l'été 2023, le Grimaldi Forum a présenté la prestigieuse exposition "Monet en pleine lumière", accueillant 120 000 visiteurs en 2 mois et présentant près de 100 chefs-d'œuvre de Claude Monet, dont des œuvres rares et inédites.

Face au défi d'améliorer l'infrastructure de sécurité tout en soutenant les processus organisationnels, Philippe Martin, Directeur de la Sécurité, de la Protection Incendie et des Risques au Grimaldi Forum Monaco, s'est tourné vers l'intégrateur de systèmes monégasque MES I2S Security pour installer plus de 100 caméras i-PRO, dont des objectifs fisheye et des capteurs multi-capteurs dotés d'analyses avancées basées sur l'IA.

"Lorsque le Forum a rouvert ses portes au public après une période de fermeture due au Covid, nous recherchions une solution qui nous aiderait à gérer le nombre et le flux de visiteurs tout en assurant la sécurité des lieux. À l'époque, nous planifiions également l'exposition très attendue de Monet, nous voulions donc trouver la meilleure technologie possible pour protéger ces œuvres uniques sans perturber l'expérience des visiteurs ni compromettre les valeurs esthétiques de l'établissement", déclare Philippe Martin, Directeur de la Sécurité, de la Protection Incendie et des Risques au Grimaldi Forum Monaco.

Couverture étendue sans angles morts : En combinant des performances d'imagerie exceptionnelles avec une surveillance de grande surface et un éclairage IR à LED, les caméras multi-capteurs d'i-PRO permettent aux équipes de sécurité du Grimaldi Forum de surveiller l'activité dans une grande salle tout en leur permettant de se concentrer avec une grande précision sur une zone d'intérêt précise, de jour comme de nuit. Le Grimaldi Forum a ainsi pu réduire considérablement le nombre de caméras nécessaires, ce qui a permis d'économiser de l'argent.

"Si ce n'était pas pour la couverture étendue offerte par les caméras multi-capteurs d'i-PRO, nous aurions dû ajouter 77 autres caméras", ajoute Philippe Martin. "Non seulement elles offrent des capacités de couverture plus larges avec une inclinaison plus grande que d'autres caméras multi-capteurs sur le marché, mais elles sont également discrètes et s'intègrent parfaitement dans la conception de notre magnifique établissement."

Protection des œuvres d'art précieuses : Le Grimaldi Forum a mis en place la détection de changement de scène d'i-PRO, une application d'analyse basée sur l'IA qui alerte les équipes de sécurité en cas d'anomalies dans le champ de vision de la caméra. Cette technologie protège les œuvres d'art en identifiant des comportements inhabituels ou une proximité non autorisée avec des pièces de valeur.

L'application de détection de changement de scène est utilisée simultanément avec d'autres applications telles que la détection de mouvement vidéo (VMD) d'objets basée sur l'IA, permettant ainsi à l'équipe de sécurité de mener plusieurs détections avec une seule caméra. Le VMD basé sur l'IA d'i-PRO peut envoyer une alarme aux gardes de sécurité lorsqu'un intrus pénètre dans une zone spécifiée ou s'il traîne dans une zone où il n'est pas censé être. Il peut également déclencher une alarme si un seuil spécifique est dépassé. La détection d'objets basée sur l'IA réduit au minimum les fausses alarmes dues aux variations de lumière ou aux ombres passantes.

Surveillance en temps réel et proactive : Grâce au plug-in i-PRO Active Guard, l'équipe de sécurité du Grimaldi Forum peut effectuer rapidement des recherches en temps réel lors d'un incident ou une analyse approfondie après un événement. Ils n'ont plus besoin de passer du temps à regarder plusieurs écrans pour repérer des personnes d'intérêt ou à visionner des heures de vidéo enregistrée pour rechercher des événements importants. Les opérateurs peuvent identifier des attributs spécifiques dans leurs listes de surveillance (par exemple, "homme portant une chemise rouge et un pantalon bleu"), et le plug-in leur enverra une alarme en temps réel chaque fois qu'une correspondance est identifiée, une fonctionnalité unique à i-PRO. Cela renforce la conscience situationnelle en temps réel et permet une sécurité proactive. Le même processus peut être mis en place pour une recherche rapide de données d'événements lors d'enquêtes forensiques.

Gestion de l'occupation et du flux de visiteurs : Les caméras à objectif fisheye d'i-PRO ont été positionnées stratégiquement aux entrées et sur les axes principaux pour surveiller de grandes zones. Les analyses avancées basées sur l'IA de ces caméras permettent au Grimaldi Forum de détecter la congestion, de gérer le flux de visiteurs et de compter le nombre de personnes dans des zones spécifiques. Les cartes thermiques fournissent des informations statistiques sur le flux de trafic.

Philippe Martin a exprimé sa satisfaction quant à la technologie mise en place : "La technologie que nous avons mise en place a parfaitement atteint les objectifs que nous avions fixés au début de ce projet", déclare Philippe Martin. "Mais l'aspect humain ne peut être sous-estimé ; les équipes d'i-PRO et de MES i2S ont été formidables à travailler."

Le déploiement réussi des systèmes de sécurité d'i-PRO a non seulement assuré la sécurité des visiteurs lors d'événements de haut niveau tels que l'exposition Monet, mais a également renforcé la posture de sécurité du Grimaldi Forum Monaco pour faire face à divers événements à venir et soutenir les plans d'expansion futurs.

