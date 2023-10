Grimaldi Forum Monaco potenzia la sicurezza e l'esperienza dei visitatori con la tecnologia AI all'avanguardia di i-PRO

TOKYO, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- i-PRO Co., Ltd., leader globale nelle soluzioni di sicurezza professionale per la sorveglianza e la sicurezza pubblica, ha annunciato oggi che Grimaldi Forum Monaco (GFM) ha scelto le telecamere di sicurezza i-PRO multi-sensori e Fish-eye con analisi avanzate basate su intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza dei visitatori, proteggere opere d'arte di inestimabile valore e garantire un'esperienza fluida e sicura durante eventi di alto profilo.



Situato nello stato-città di Monaco, Grimaldi Forum funge da prestigiosa sede per conferenze, congressi, eventi culturali ed esposizioni d'arte di classe mondiale. Con un impegno per la sicurezza dei visitatori e la conservazione di opere d'arte di inestimabile valore, questa struttura all'avanguardia ospita oltre 100 eventi diversificati all'anno, attirando più di 250.000 persone all'anno. Nell'estate del 2023, il Grimaldi Forum ha ospitato la prestigiosa mostra "Monet a tutto splendore", accogliendo 120.000 visitatori in 2 mesi e presentando quasi 100 capolavori di Claude Monet, tra cui opere rare e mai viste in precedenza.

Di fronte alla sfida di potenziare l'infrastruttura di sicurezza supportando al contempo i processi organizzativi, Philippe Martin, Direttore della Sicurezza, della Prevenzione Incendi e dei Rischi presso Grimaldi Forum Monaco, si è rivolto all'integratore di sistemi MES I2S Security con sede a Monaco per installare oltre 100 telecamere i-PRO, tra cui Fisheye e multi-sensori con analisi avanzate basate su intelligenza artificiale.

"Quando il Forum ha riaperto al pubblico dopo un periodo di chiusura a causa del Covid, cercavamo una soluzione che ci avrebbe aiutato a gestire il numero e il flusso di visitatori garantendo al contempo la sicurezza delle strutture. In quel momento stavamo anche pianificando la tanto attesa mostra di Monet, quindi volevamo trovare la migliore tecnologia possibile per proteggere questi capolavori unici senza interferire con l'esperienza dei visitatori o compromettere i valori estetici della sede", afferma Philippe Martin, Direttore della Sicurezza, della Prevenzione Incendi e dei Rischi presso il Grimaldi Forum Monaco.

Copertura senza punti ciechi: Unendo prestazioni di imaging eccezionali con sorveglianza su ampia area e illuminazione IR a LED, le telecamere multi-sensori di i-PRO consentono ai team di sicurezza del Grimaldi Forum di monitorare l'attività in una grande sala consentendo loro anche di concentrarsi con grande precisione su un'area di interesse specifica, in qualsiasi momento del giorno o della notte. Il Grimaldi Forum è stato in grado di ridurre considerevolmente il numero di telecamere necessarie, risparmiando così denaro.

"Se non fosse stato per l'ampia copertura offerta dalle telecamere multi-sensori di i-PRO, avremmo dovuto aggiungere altre 77 telecamere", ha detto Martin. Non solo offrono capacità di copertura più estese con un'inclinazione maggiore rispetto ad altre telecamere multi-sensori sul mercato, ma sono anche piccole e discrete in modo da potersi integrare nel design della nostra bellissima struttura."

Protezione delle opere d'arte di valore: Il Grimaldi Forum ha implementato la Scene Change Detection di i-PRO, un'applicazione di analisi basata su intelligenza artificiale che segnala ai team di sicurezza anomalie nel campo visivo della telecamera. Questa tecnologia protegge le opere d'arte identificando comportamenti insoliti o avvicinamenti non autorizzati a opere preziose.

L'app Scene Change Detection viene utilizzata contemporaneamente ad altre app come la Rilevazione Movimento Video (VMD) basata su intelligenza artificiale degli oggetti, consentendo al team di sicurezza di effettuare più rilevazioni con una sola telecamera. Il VMD basato su intelligenza artificiale di i-PRO può inviare agli agenti di sicurezza un allarme quando un intruso entra in un'area specifica o se quella persona si trattiene in un'area dove non dovrebbe trovarsi. Può anche attivare un allarme se viene superata una soglia specifica. La rilevazione degli oggetti basata su intelligenza artificiale riduce al minimo i falsi allarmi dovuti a cambiamenti di luce o ombre in movimento.

Monitoraggio in tempo reale e proattivo: Utilizzando il plug-in Active Guard di i-PRO, il team di sicurezza del Grimaldi Forum può condurre rapidamente ricerche in tempo reale durante un incidente o un'analisi forense approfondita dopo l'evento. Non devono più passare tempo a guardare schermi multipli alla ricerca di persone di interesse o a guardare ore di video registrati per cercare eventi importanti. Gli operatori possono identificare attributi specifici nelle loro liste di controllo (ad esempio "uomo con camicia rossa e pantaloni blu"), e il plug-in invierà loro un allarme in tempo reale ogni volta che viene identificata una corrispondenza, una funzione unica di i-PRO. Questo migliora la consapevolezza situazionale in tempo reale e consente la sicurezza proattiva. Lo stesso processo può essere impostato per una rapida estrazione dei dati degli eventi durante le indagini forensi.

Gestione dell'occupazione e del flusso dei visitatori: Le telecamere Fisheye di i-PRO sono state posizionate strategicamente all'ingresso e sui principali assi per monitorare vaste aree. Le analisi avanzate basate su intelligenza artificiale in queste telecamere consentono al Grimaldi Forum di rilevare congestioni, gestire il flusso di visitatori e conteggiare il numero di persone in specifiche aree. Le mappe di calore forniscono informazioni statistiche sul flusso di traffico.

Philippe Martin ha espresso la sua soddisfazione per la tecnologia implementata: "La tecnologia che abbiamo implementato ha soddisfatto esattamente gli obiettivi che abbiamo fissato all'inizio di questo progetto", dice Martin. "Ma l'aspetto umano non può essere sottovalutato; è stato fantastico lavorare con i team di i-PRO e MES i2S."

Il successo dell'implementazione dei sistemi di sicurezza di i-PRO non ha solo garantito la sicurezza dei visitatori durante eventi di alto profilo come la mostra di Monet, ma ha anche rafforzato la posizione di sicurezza del Grimaldi Forum Monaco per gestire una varietà di prossimi eventi e sostenere i piani di espansione futura.

Per uno studio dettagliato sul Grimaldi Forum Monaco e l'uso della tecnologia i-PRO, si prega di visitare https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance/solutions/case-studies.

Per ulteriori informazioni su i-PRO Co., Ltd. e le sue soluzioni avanzate di sicurezza, si prega di visitare

https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance

i-PRO Co., Ltd., è leader globale di tecnologie di rilevamento avanzate nei settori della videosorveglianza intelligente, della pubblica sicurezza e dell’imaging medico e industriale. Ha ereditato l’esperienza di oltre 60 anni di innovazione di Panasonic.

I prodotti, i software e i servizi di i-PRO Co., Ltd. facilitano il lavoro degli operatori della sicurezza, garantendo qualità, affidabilità e cybersecurity. Attraverso l'adozione dell'Intelligenza Artificiale a bordo camera, che permette di raccogliere informazioni utili e proteggere al contempo persone e beni, l'azienda si pone sul mercato come partner di prossima generazione per il settore della sicurezza.

© i-PRO is a trademark of i-PRO Co., Ltd. Other trademarks used in this document may be trademarks of the manufacturers or vendors of the respective product.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b9b248fb-e6b1-4f1d-a6fc-fa0816e5a12c/it

Un video a corredo di questo annuncio è disponibile su

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d4b69fd-63f0-4eca-85b2-74d8df94728f/it