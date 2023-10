Inbanki kommentaar Finantsinspektsiooni ettekirjutusele

Finantsinspektsioon tegi 9. oktoobril 2023 AS-ile Inbank ettekirjutuse kohapealse kontrolli käigus tuvastatud puuduste kohta.

Finantsinspektsioon hindas kohapealse kontrolli käigus ettevõtte üldjuhtimise korraldust, vastavuskontrolli funktsiooni toimimist, operatsiooni-, IT-, krediidi- ja likviidsusriski juhtimist ning aruandluse õigsuse tagamist. Finantsinspektsiooni hinnangul ei vastanud mitmed Inbanki sise-eeskirjad nõuetele ja olemasolevaid sise-eeskirju alati ei järgitud. Puuduseid esines Finantsinspektsiooni hinnangul laenunõuete klassifitseerimises ning ka allahindluste moodustamise metoodikas.

Inbank on mitmed ettekirjutuses nimetatud puudused tänaseks juba kõrvaldanud, olles täiendanud panga sise-eeskirju ja tõhustanud protsesse.

Kommenteerib Evelin Lindvers, Inbanki juhatuse liige ja riskikontrolli juht:

“Inbanki jaoks on väga tähtis järgida kõiki kehtivaid regulatiivseid nõudeid. Tänaseks oleme tuvastatud puudustest mitmed juba kõrvaldanud, oleme tõhustanud sisemisi protsesse ning täiendanud sise-eeskirju. Kõikide puuduste kõrvaldamiseks on meil olemas aja- ja tegevuskava, mis on Finantsinspektsiooniga kooskõlastatud.”



Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogiaettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 892 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.



Lisainfo:

Merit Arva

Inbank AS

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550