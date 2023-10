Muudatused Nordic Fibreboard AS juhatuses

Nordic Fibreboard ASi nõukogu otsustas valida uueks juhatuse liikmeks Enel Äkke kelle volitused algasid 10.10.2023 ning kehtivad 3 aastat.



Enel Äkke töötab ettevõttes Nordic Fibreboard alates aastast 2004 ja on tegelenud grupi ettevõtetes erinevate valdkondadega. Viimastel aastatel on tema hallata olnud peamiselt administratiiv- ja haldusküsimused, samuti personali valdkond. Enel Äkke kuulub Nordic Fibreboard Ltd OÜ juhatusse ja on prokurist ettevõttes Pärnu Riverside Development OÜ.

Enel Äkke ei oma hetkeseisuga Nordic Fibreboard AS aktsiaid.

Nordic Fibreboard AS juhatus tegutseb alates 10. oktoobrist 2023 järgmises koosseisus: Torfinn Losvik (juhatuse esimees), Kevin Gustasson, Enel Äkke.

Rando Tomingas

Nõukogu liige

Telefon: + 372 44 51 800

E-mail: group@nordicfibreboard.com