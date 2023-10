Unwrapping, la version anglaise de Tout déballer, le documentaire qui démasque les enjeux liés au cycle de vie des emballages, est enfin disponible

MONTRÉAL, 10 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il y a bientôt un an que s’est tenu le dévoilement francophone de Tout déballer, un documentaire qui lève le voile sur le système complexe qui se cache derrière l’emballage et la pluralité des rôles. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et l’École de design de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Depuis son lancement, Tout déballer continue d’être fort apprécié de l’auditoire, et ce, jusque de l’autre côté de l’océan. C’est avec fierté que ÉEQ et l’UQÀM annoncent la mise en ligne de la version anglaise pour la communauté anglophone.



Ce documentaire interpelle bien plus que les entreprises qui mettent en marché des produits emballés ou les producteurs d’emballages; il s’adresse à tout le monde puisque nos activités quotidiennes sont ponctuées de moments où nous manipulons des emballages.

« Depuis que nous avons mis en ligne Tout déballer, il y a un an, et qu’il a été diffusé de nombreuses fois sur Savoir média et ses diverses plateformes, ce sont plus de 155 000 spectateurs qui ont eu l’occasion de voir le documentaire et plus de 300 000 visionnements comptabilisés ! À la suite du lancement, l’équipe de ÉEQ a été sollicitée par divers acteurs du milieu afin que le documentaire puisse être accessible à un plus grand auditoire à l’échelle nord-américaine et même mondiale. Tant les entreprises qui mettent en marché des produits emballés et des imprimés, les acteurs qui participent au processus de conception et de mise en marché que le milieu académique ont manifesté leur envie de le visionner. Nous croyons que la création d’une version anglaise permet une plus grande diffusion du documentaire et continue ainsi d’éveiller les consciences, d’induire un changement positif et de démocratiser le processus d’écoconception d’emballage, et ce, pour l’ensemble des acteurs du milieu, peu importe leur communauté linguistique. »

— Maryse Vermette, présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec.

« Le documentaire Tout déballer a été conçu dans le but de sensibiliser le public à l’importance du design dans le contexte de l’impact environnemental des emballages. Le film positionne le design comme un catalyseur de changement et est un prolongement naturel de mes recherches et de la vision que j’enseigne depuis plus de deux décennies à l’École de design de l’Université du Québec à Montréal. Forts du succès obtenu au sein de la communauté francophone depuis son lancement, nous avons pris l’initiative d’élargir notre portée à l’échelle mondiale en lançant la version anglaise du film, “Unwrapping”. Nous souhaitons sensibiliser non seulement les acteurs du milieu impliqués dans la création d’emballages, mais aussi les futurs designers des écoles de design qui auront la responsabilité de concevoir les emballages de demain. »



— Sylvain Allard, professeur de design, directeur du programme de design graphique, École de design, UQÀM

Faits saillants

ÉEQ a reçu plus de 65 demandes de visionnement privé adressées aux différents paliers scolaires et socioculturels : bibliothèques municipales, musées, comités environnementaux et OBNL œuvrant pour la communauté et l’environnement, etc.

La majorité des demandes provenant du milieu académique était issue des niveaux collégial et universitaire, mais a su attirer l’attention des plus jeunes du primaire, du secondaire et d’écoles spécialisées.

Au cours de la dernière année, ÉEQ a participé à plusieurs évènements organisés par ses partenaires anglophones de l’industrie au Québec, au Canada et aux États-Unis afin d’atteindre plusieurs publics cibles. L’organisation a notamment présenté la bande-annonce anglaise à l’occasion de deux rendez-vous majeurs de l’industrie : 2023 US Product Stewardship Forum de PSI à Portland, Oregon (11 au 14 septembre) Retail Sustainability Conference du RCC, à Mississauga, Ontario (3 octobre)



À propos de Éco Entreprises Québec

Organisme sans but lucratif privé, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) représente depuis 2005 les producteurs de contenants, d’emballages et d’imprimés dans leur responsabilité financière à l’égard de la collecte sélective. Nommé organisme de gestion désigné (OGD) en 2022, ÉEQ est le donneur d’ordres de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable.

En tant que leader de la responsabilité élargie des producteurs (REP), ÉEQ développe, gère et conseille des solutions en économie circulaire à ses membres producteurs en vue de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, ÉEQ place l’écoconception, la recyclabilité et la traçabilité au cœur de ses actions avec ses partenaires. ÉEQ continuera d’exercer son rôle d’organisme agréé durant la transition du régime de compensation vers la REP collecte sélective.

À propos de l’UQÀM et de l’École de design

L’UQÀM est une université publique de langue française dont le rayonnement est international. Au cœur de la ville, au centre de l’évolution de Montréal et du Québec, elle met à contribution ses expertises pour faire face aux enjeux qui touchent notre planète. L’originalité et les caractéristiques propres de ses quelque 300 programmes d’études, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée. Elle compte plus de 280 000 diplômés qui œuvrent dans toutes les sphères d’activités.

Fondé en 1974, le Département de design est devenu l’École de design en 2000. Rattachée à la Faculté des arts de l’UQÀM, l’École offre le baccalauréat en design de l’environnement et en design graphique de même que plusieurs formations de deuxième cycle, dont une maîtrise en design de l’environnement.

