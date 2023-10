SCOR : MISE A JOUR DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Information

10 octobre 2023

MISE A JOUR DU CONTRAT DE LIQUIDITE

SCOR SE a confié à Exane SA la mission d’assurer la liquidité de l’actions SCOR au travers d’un contrat de liquidité. Il est envisagé qu’Exane SA fasse l’objet d’une opération de fusion-absorption par BNP Paribas au cours du quatrième trimestre 2023. En conséquence et à compter de la réalisation de ladite opération, l’animation de l’action SCOR SE sur le marché règlementé d’Euronext à Paris sera assurée par BNP Paribas Arbitrage.

*

* *

Contacts

Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com

Relations Investisseurs

Yves Cormier

ycormier@scor.com

www.scor.com

LinkedIn: SCOR | Twitter: @SCOR_SE

SCOR, un réassureur mondial de premier plan

Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 19.7 milliards d’euros de primes en 2022. Représenté à travers 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 160 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com

Pièce jointe