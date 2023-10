Présentation d'EmployNext : un programme d'emploi adapté aux besoins locaux et axé sur les résultats dans la région de Kingston-Pembroke

KINGSTON-PEMBROKE, Ontario, 10 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Serco Canada Inc. (Serco), à la tête d'un consortium avec Deloitte Canada et Thrive Career Wellness, a le plaisir d'annoncer le lancement d'EmployNext, un programme de services d'emploi adapté aux besoins locaux et axé sur les résultats, destiné aux demandeurs d'emploi et aux employeurs de la région de Kingston-Pembroke, en Ontario, au Canada.



EmployNext s'inscrit dans la vision du gouvernement de l'Ontario visant à améliorer les programmes des services d'emploi de la province et à les intégrer, sous la supervision du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Ce programme vise principalement à donner aux demandeurs d'emploi les moyens de se préparer au marché du travail en leur offrant des possibilités de perfectionnement et de mise en relation avec des employeurs, afin qu'ils puissent mener des carrières enrichissantes et durables.

« Nous avons constaté qu'il fallait établir une marque distincte de Serco qui mette l'accent sur les services d'emploi, déclare la vice-présidente de Serco Canada Inc., Natasha McLean. Ce changement stratégique souligne à quel point notre consortium a à cœur de répondre aux besoins des populations, des demandeurs d'emploi et des employeurs locaux. La création de cette marque distincte symbolise notre ferme volonté de faire entrer les services d'emploi dans une nouvelle ère, en les rendant plus accessibles et plus efficaces pour les communautés locales où nous sommes implantés. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec les organisations et les prestataires de services locaux et de renforcer ainsi les perspectives d'emploi et de construction d'un avenir meilleur. »

À partir du 1er octobre 2023, EmployNext élargira son rayon d'action dans la région de Kingston-Pembroke, en travaillant main dans la main avec la communauté locale et les principaux partenaires. Il s'agit de tirer parti du réseau existant de prestation de services pour l'emploi et d'améliorer les résultats en la matière, tant pour les demandeurs d'emploi que pour les employeurs de la région. Pour ce faire, nous souhaitons représenter notre vaste réseau de partenaires et de fournisseurs de services ainsi que nos technologies de pointe et nos services sous la forme d'une prestation unifiée et homogène, destinée à faciliter les possibilités d'emploi qui mènent à l'épanouissement personnel, au développement de la communauté et à une réussite durable.

Dans les mois à venir, EmployNext fournira aux demandeurs d'emploi et aux employeurs de la région de Kingston-Pembroke :

Une approche axée sur les personnes : le bien-être et la réussite des gens et des communautés sont pour nous une priorité absolue. Nos services sont conçus en tenant compte des besoins et des aspirations des gens.

Une accessibilité universelle : EmployNext est accessible à tout le monde, quels que soient les antécédents ou les circonstances. Nous offrons l'égalité des chances à tous les demandeurs d'emploi et à tous les employeurs.

Une facilité d'utilisation : notre programme vise à simplifier le processus d'emploi. Nous proposons une gamme intuitive et conviviale d'outils et de ressources en libre-service qui facilitent les démarches sur le marché de l'emploi.

De la crédibilité et de la confiance : EmployNext est un service digne de confiance. La transparence, la fiabilité et le respect de nos promesses sont autant de gages de confiance.

Une intégration dans la communauté : nous sommes profondément ancrés dans les communautés que nous servons. EmployNext collabore étroitement avec les organisations locales, les partenaires et les parties concernées afin que ses services répondent aux besoins spécifiques de chaque communauté.

Une continuité : EmployNext offre un soutien continu aux candidats et aux employeurs. Nous ne nous contentons pas de jumeler les gens avec des emplois. Nous favorisons une réussite professionnelle durable.

EmployNext est plus qu'un simple programme, c'est aussi un engagement en faveur de la transformation. Grâce à EmployNext, l'avenir des services d'emploi dans la région de Kingston-Pembroke est plus prometteur que jamais. La communauté peut s'attendre à un processus plus accessible, plus efficace et plus performant, qui donne aux demandeurs d'emploi les moyens d'agir et qui profite à l'économie locale. Ensemble, avec nos partenaires et la communauté, il nous tarde de faire bouger les choses de manière constructive.

Pour en savoir plus sur EmployNext, aller à www.employnext.ca ou contacter :

Cette initiative est soutenue par le marché du travail accord de transfert entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement d’Ontario.

Jodi O’Gorman

Directrice générale des services d'emploi

Serco Canada Inc.

Jodi.OGorman@serco-na.com