Smart City Expo wird 2023 bisher größte Ausgabe veranstalten

BARCELONA, Spanien, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Smart City Expo World Congress (SCEWC), das internationale Gipfeltreffen für Städte und intelligente urbane Lösungen, das von der Fira De Barcelona organisiert wird, wird im Jahr 2023 so groß sein wie noch nie zuvor. Die Veranstaltung, die vom 7. bis 9. November stattfindet, steht unter dem Motto „Willkommen im neuen urbanen Zeitalter“ und wird mit einer um 55 % größeren Ausstellungsfläche und 20 % mehr Besuchern im Vergleich zu den Vorjahren Rekorde brechen. Über 1.000 Aussteller, 25.000 Delegierte und Vertreter aus mehr als 800 Städten und 140 Ländern werden in Barcelona erwartet.



Der SCEWC ist ein globales Schaufenster für innovative urbane Lösungen und Projekte, die sich auf die Umwandlung von Städten in nachhaltigere, effizientere und lebenswertere Räume konzentrieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Kongress sein Programm in acht Hauptbereiche gliedern: Grundlagentechnologien, Energie und Umwelt, Mobilität, Governance, Leben und Inklusion, Wirtschaft, Infrastruktur und Gebäude, Sicherheit und Blue Economy.

Auf der Veranstaltung werden 600 Redner sprechen, darunter bekannte Persönlichkeiten wie die Informatikerin und Expertin für Algorithmic Bias Margaret Mitchell, die auf KI spezialisierte Anwältin Micaela Mantegna und die Expertin für nachhaltige Entwicklung Claire O'Neill, die ehemalige britische Ministerin für Energie und sauberes Wachstum.

Airbnb und FC Barcelona, Keynotes

Zu den Highlights der SCEWC gehören die Keynotes von Airbnb und dem FC Barcelona. Der Mitgründer und Chief Strategy Officer von Airbnb, Nathan Blecharczyk, wird darüber sprechen, wie das Unternehmen in die Zukunft blickt und den übermäßigen Tourismus durch neue Funktionen bekämpfen will, um die Verteilung von Gästen und Leistungen in ganz Europa zu unterstützen.

Die Vertreter des FC Barcelona werden erläutern, wie der Verein die Umgebung seines Stadions umgestaltet, um das städtische Gefüge durch eine verbesserte Infrastruktur und Nachhaltigkeit neu zu definieren, mit dem Ziel, ein neues Wahrzeichen der Stadt zu schaffen und die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern.

Darüber hinaus hat der SCEWC seine Ausstellungsfläche mit Unternehmen wie AWS, Aramco, Axis, Cisco, Dassault Systemes, Dell, Deloitte, FCC, Honeywell, Microsoft, Nvidia, PWC, Roshn, Siemens, Smart Ports: Piers of the Future und Veolia.

Auf der Veranstaltung werden auch Pavillons aus Städten und Ländern wie Brasilien, China, Estland, Frankreich, Deutschland, Indien, Israel, Italien, Japan, Korea, Mexiko, den nordischen Ländern, Polen, Portugal, Saudi-Arabien und den USA vertreten sein, um nur einige zu nennen.

Der SCEWC wird drei Veranstaltungen am gleichen Ort anbieten, Tomorrow.Building, Tomorrow.Mobility und Tomorrow.BlueEconomy, die sich auf spezifische Themen wie Bauwesen, Transport und die Möglichkeiten des Meeres für Küstenstädte konzentrieren und Barcelona weiter als globales Zentrum für innovative urbane Lösungen etablieren.

