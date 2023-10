スマートシティエキスポ、2023年に過去最大規模で開催へ

スペイン、バルセロナ発, Oct. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- フィラ・デ・バルセロナ (Fira De Barcelona) が主催する都市とスマート・アーバン・ソリューションに関する国際サミットであるスマートシティエキスポ世界会議 (SCEWC) は、2023年にこれまでで最大規模の開催を予定している。 11月7~9日の期間に開催されるこのイベントのテーマは「新都市時代へようこそ」(Welcome to the New Urban Era) で、例年に比べ展示面積が55%、参加者数が20%増加し、記録更新が予想される。 1000を超える出展者、2万5000人の参加者、そして800を超える都市と140か国からの代表者がバルセロナに集まる予定だ。



SCEWCは、都市をより持続可能で効率的、住みやすい空間に変えることに焦点を当てた、革新的な都市ソリューションとプロジェクトの世界的な展示会である。 この目標を達成するため、SCEWCではプログラムを「実現技術」、「エネルギー&環境」、「モビリティ」、「ガバナンス」、「リビング&インクルージョン」、「経済」、「インフラストラクチャ&建物」、「安全&セキュリティ」、「ブルーエコノミー」の8つの主要トピックに分けて構成している。

同イベントには、コンピュータ科学者でアルゴリズムバイアスの専門家であるマーガレット・ミッチェル氏 (Margaret Mitchell)、AI専門弁護士のミカエラ・マンテーニャ氏 (Micaela Mantegna)、持続可能な開発の専門家で元英国エネルギー・クリーン成長大臣クレア・オニール氏 (Claire O’Neill) などの著名人を含む600名の講演者が出席する。

エアビーアンドビーとFCバルセロナの基調講演

SCEWCのハイライトとなるのは、エアビーアンドビー (Airbnb) とFCバルセロナ (FC Barcelona) による基調講演だ。 エアビーアンドビーの共同創設者兼最高戦略責任者であるネイサン・ブレチャージック氏 (Nathan Blecharczyk) は、同社がどのように未来と向き合い、ゲストと利益をヨーロッパ全土に分散させるために、新機能を通じてオーバーツーリズムへの取り組みを支援していくかについて語る予定だ。

一方、FCバルセロナの代表者は、新しい都市のランドマークの構築と住民の生活の質を向上させることを目指し、インフラストラクチャと持続可能性の強化を通じて都市構造を再定義するため、クラブがスタジアム周辺の変革をどのように主導しているかについて説明する。

さらにSCEWCのブース出展枠は100%埋まっており、アマゾン・ウェブ・サービス (AWS)、アラムコ (Aramco)、アクシス (Axis)、シスコ (Cisco)、ダッソー・システムズ (Dassault Systemes)、デル (Dell)、デロイト (Deloitte)、エフ・シー・シー (FCC)、ハネウェル (Honeywell)、マイクロソフト (Microsoft)、エヌビディア (Nvidia)、プライスウォーターハウスクーパース (PWC)、Roshn、シーメンス (Siemens)、スマートポーツ:ピアーズオブザフューチャー (Smart Ports: Piers of the Future)、ヴェオリア (Veolia) などの企業の出展が決まっている。

また、ブラジル、中国、エストニア、フランス、ドイツ、インド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、メキシコ、北欧、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、米国などの都市や国からのパビリオンも出展する予定だ。

SCEWCでは「Tomorrow.Building」、「Tomorrow.Mobility」および「Tomorrow.BlueEconomy」の3つのイベントを同時開催する。これらのイベントは、建設、交通、そして沿岸都市にとっての海の利用機会といった特定のテーマに焦点を当てており、バルセロナを革新的な都市ソリューションの世界的な拠点としてさらに確立していくものだ。

