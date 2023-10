สมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โป จะจัดงานนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในปี 2023

บาร์เซโลนา ประเทศสเปน, Oct. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart City Expo World Congress (SCEWC) ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับโซลูชันสำหรับเมืองและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ดำเนินงานโดย Fira De Barcelona จะจัดขึ้นในปี 2023 โดยเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดนับจนถึงปัจจุบัน งานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน ภายใต้ธีมงานที่มีชื่อว่า "Welcome to the New Urban Era" และตั้งเป้าที่จะทำลายสถิติเดิมด้วยการเพิ่มพื้นที่จัดงานนิทรรศการขึ้น 55% และเพิ่มผู้เข้าร่วมงานขึ้นอีก 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการมากกว่า 1,000 ราย มีตัวแทนเข้าร่วม 25,000 ราย และมีผู้แทนจากเมืองต่างๆ มากกว่า 800 เมืองและ 140 ประเทศเดินทางไปที่บาร์เซโลนา



SCEWC เป็นงานนิทรรศการระดับโลกที่จัดแสดงโซลูชันสำหรับเมืองระดับนวัตกรรม และโครงการต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นที่การปฏิรูปเมืองให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ การประชุมจะแบ่งโครงสร้างของโปรแกรมออกเป็นแปดส่วนหลัก ๆ ดังนี้ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการเคลื่อนที่ การกำกับดูแล การอาศัยและการไม่แบ่งแยก เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานและอาคาร ความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย และเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

งานนี้จะนำเสนอวิทยากรจำนวน 600 ท่าน รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่น อาทิเช่น นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านอคติในอัลกอริทึม Margaret Mitchell, ทนายความผู้มีความชำนาญพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ Micaela Mantegna, และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน Claire O’Neill ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและการเติบโตขณะที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Energy & Clean Growth) แห่งสหราชอาณาจักร

การอภิปรายในประเด็นที่สำคัญจาก Airbnb และ FC Barcelona

หนึ่งในไฮไลท์ของงาน SCEWC ได้แก่ การอภิปรายในประเด็นที่สำคัญจาก Airbnb และ FC Barcelona ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Airbnb, Nathan Blecharczyk จะมาร่วมพูดคุยว่าบริษัทมีแนวทางรับมือกับอนาคตอย่างไร และความต้องการที่จะแก้ปัญหาการท่องเที่ยวมากเกินไปด้วยการใช้ฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อช่วยกระจายแขกที่มาเข้าพักและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั่วทั้งยุโรป

ผู้แทนต่าง ๆ จาก FC Barcelona จะอธิบายถึงวิธีที่ทางสโมสรกำลังเป็นผู้นำด้านการปฏิรูปสภาพแวดล้อมของสนามกีฬาเพื่อปรับภูมิทัศน์ของเมืองผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างความยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้พำนักอาศัยในเมือง

ยิ่งไปกว่านั้นทาง SCEWC ยังได้มีผู้มาเข้าจองพื้นที่จัดงานนิทรรศการจนเต็ม ซึ่งได้แก่บริษัทต่าง ๆ เช่น AWS, Aramco, Axis, Cisco, Dassault Systemes, Dell, Deloitte, FCC, Honeywell, Microsoft, Nvidia, PWC, Roshn, Siemens, Smart Ports: Piers of the Future และ Veolia

นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการจัดบูธจากเมืองและประเทศต่าง ๆ รวมถึง บราซิล จีน เอสโตเนีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี เม็กซิโก กลุ่มประเทศนอร์ดิก โปแลนด์ โปรตุเกส ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอเมริกา และอีกมากมาย

SCEWC จะจัดงานกิจกรรมภายในสถานที่ร่วมกันขึ้นสามงาน ซึ่งก็คือ Tomorrow.Building, Tomorrow.Mobility, and Tomorrow.BlueEconomy โดยมุ่งเน้นที่เฉพาะหัวข้อ เช่น การก่อสร้าง การขนส่ง และโอกาสสำหรับทะเลในเมืองริมชายฝั่ง การเพิ่มความโดดเด่นของบาร์เซโลนาในฐานะศูนย์กลางระดับโลกด้านโซลูชันสำหรับเมืองระดับนวัตกรรม

