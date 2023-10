OTTAWA, 10 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada font front commun pour lancer « Travailler pour l’avenir », un plan axé sur les travailleurs et travailleuses qui vise à créer les emplois nécessaires pour lutter de front contre les changements climatiques et donner le pas à la préparation d’un avenir durable.



« Les travailleurs et travailleuses ont les solutions et des idées nouvelles nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. Ils savent ce qu’il faut faire pour rendre leurs emplois durables. Ce sont les travailleurs et travailleuses qui rendront possible le virage vers une économie durable en créant de l’énergie durable, en mettant à niveau nos bâtiments, nos ponts et nos routes et en développant des moyens de transport à faibles émissions de carbone », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les travailleurs et travailleuses sont le moteur de l’économie canadienne. Si les outils et les occasions appropriés sont mis à leur disposition, ils peuvent lutter de front contre les changements climatiques. »

Les travailleurs et travailleuses de tout le Canada sont en première ligne de la lutte contre les changements climatiques. Les travailleurs agricoles, qui sont souvent racialisés ou sans statut, subissent les effets des inondations et des sécheresses sur les cultures tandis que les personnes fournissant des soins à domicile, qui sont principalement des femmes racialisées, ont du mal à trouver de l’air frais dans les foyers de leurs patients pendant les vagues de chaleur.

La campagne Travailler pour l’avenir marque un important pas dans la poursuite d’un avenir plus durable et plus équitable. Un des principaux objectifs de la campagne est de voir à ce que le gouvernement fédéral adopte rapidement une solide Loi canadienne sur les emplois durables. Les syndicats du Canada incitent les parlementaires à donner aux travailleurs et travailleuses un mot à dire au sujet de leur avenir en leur assurant une représentation valable au sein du Conseil des partenariats sur les emplois durables.

Par ailleurs, nous incitons à de forts investissements permettant de créer des emplois qui comportent de faibles émissions de carbone et la protection qu’assure une carte de membre d’un syndicat et à la création de voies d’accès à ces emplois pour les femmes, les travailleurs autochtones et racialisés et les personnes travaillant dans des secteurs impactés par les changements climatiques. Il y aussi lieu d’investir dans de vastes initiatives de formation, l’assurance-emploi (AE) et d’autres formes d’aide financière pour permettre aux travailleurs et travailleuses et à leurs communautés de demeurer résilients au cours de la lutte contre les changements climatiques au Canada.

« Les syndicats du Canada ont un rôle important à jouer dans le virage vers une économie durable. Ils défendent les intérêts des travailleurs et travailleuses qui sont directement affectés, notamment dans le secteur de l’énergie. Nous serons là à chaque étape pour faire des pressions en vue de la sécurité au travail, de salaires et avantages sociaux équitables et de programmes sociaux dont bénéficieront nos communautés », ajoute madame Bruske. « Ensemble, nous pouvons travailler pour notre avenir à tous. »

Vous trouverez plus d’information sur le site de la campagne : https://travaillerpourlavenir.ca/

