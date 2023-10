Financial Data Exchange (FDX) annonce que 65 millions de consommateurs utilisent l'API FDX

RESTON, Va., 10 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Financial Data Exchange (FDX) annonce aujourd'hui que 65 millions de comptes de consommateurs utilisent activement son API FDX pour le partage sécurisé de données financières ouvertes. Depuis le dernier rapport de FDX en avril 2023, 13 millions de comptes de consommateurs supplémentaires ont été transférés vers l'API FDX. Cette étape incroyable reflète la confiance et l'acceptation d'une approche normalisée de l'accès aux données financières et FDX prévoit que la croissance se poursuivra.

Commentant cette réalisation, Don Cardinal, directeur général de FDX, a déclaré : "Cela témoigne du travail acharné de nos membres et de leur engagement en faveur d'une norme commune, gratuite et interopérable pour le partage sécurisé et autorisé de données financières via l'API FDX".

L'annonce d'aujourd'hui découle de l'enquête FDX Fall 2023 FDX Adoption Metrics Survey, qui compile les rapports de plus de 200 membres de FDX. Bien que la consultation et l'utilisation de l'API FDX restent gratuites, il est essentiel de noter que cette enquête n'inclut pas les données des membres non-FDX.

Jean-Paul LaClair, directeur principal des produits de FDX, a ajouté : "La croissance rapide de 65 millions de comptes de consommateurs est une indication claire de l'évolution du secteur financier vers une approche plus transparente et plus centrée sur le consommateur. Notre trajectoire avec l'API FDX confirme la vision collective d'un écosystème financier plus sûr et unifié".

La version 6.0 de l'API FDX sera publiée en décembre. L'API FDX définit actuellement environ 660 éléments de données financières uniques, révolutionnant la manière dont les particuliers et les entreprises accèdent et gèrent leurs informations financières en toute sécurité, tout en encourageant l'innovation et la concurrence au sein de l'écosystème financier.





L'engagement de FDX en faveur de l'interopérabilité a favorisé la collaboration entre plus de 200 membres et parties prenantes du secteur financier. Tous les membres de FDX ont la possibilité de participer au développement, à la croissance et à l'adoption par le secteur de l'API FDX et d'autres objectifs par l'intermédiaire des groupes de travail et des équipes spéciales de FDX. Opérant principalement aux États-Unis et au Canada, le conseil d'administration du FDX comprend Bank of America, Citi, Capital One, Envestnet | Yodlee, Experian, Fannie Mae, Fidelity, Finicity, FS-ISAC, Intuit, JPMorgan Chase, MX, Plaid, PNC, Rocket Mortgage, Equifax Canada, Schwab, SIFMA, TD Bank, The Clearing House, Truist, USAA, US Bank, Wells Fargo, Xero, Banque nationale du Canada, et un siège tournant au niveau des observateurs pour les groupes de défense des consommateurs.

À propos de FDX

Financial Data Exchange, LLC (FDX) est une organisation à but non lucratif opérant aux États-Unis et au Canada qui se consacre à l'unification de l'industrie financière autour d'une norme commune, interopérable et libre de droits pour un accès sécurisé et pratique des consommateurs et des entreprises à leurs données financières. FDX donne aux utilisateurs les moyens d'agir grâce à son engagement en faveur du développement, de la croissance et de l'adoption par l'ensemble du secteur de l'API FDX, conformément aux principes de contrôle, d'accès, de transparence, de traçabilité et de sécurité. L'adhésion est ouverte aux institutions financières, aux sociétés fintech, aux agrégateurs de données financières, aux groupes de défense des consommateurs, aux réseaux de paiement et aux autres parties prenantes du secteur. FDX est une filiale indépendante de FS-ISAC. Pour plus d'informations et pour adhérer, visitez le site www.financialdataexchange.org.

Porche Matthews, Marketing Manager, pmatthews@financialdataexchange.org

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c667085e-c136-4a6b-b736-d18fbcfe8d79/fr