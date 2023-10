CP Nexity_Mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions

MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT

Paris, le 11 octobre 2023, 7h30

Nexity annonce la mise en œuvre d'un programme de rachat de ses propres actions, dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 16 mai 2023. Le mandat de rachat, qui a été confié au prestataire de services d'investissement BNP PARIBAS EXANE, porte sur un montant maximum de 5,8 millions d’euros.

Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil d’administration de procéder au rachat d’actions propres dans la proportion nécessaire pour compenser la dilution potentiellement induite par l’acquisition d’actions attribuées gratuitement aux salariés.

