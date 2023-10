Erria Container Services (ECS) styrker samarbejdet med Maersk Vietnam gennem en ny 2-årig aftale

Investor nyhed nr. 05





Erria A/S har via selskabets datterselskab, Erria Container Services (ECS) indgået en ny 2-årig aftale med MAERSK i Vietnam. Aftalen omfatter containerdepoter og reparation & klargøring af containere i Vietnam.





Der er tale om en forlængelse af et samarbejde, som startede i 2013, da Erria erhvervede ECS fra APM Terminals, og partnerskabet har således bestået i mere end 10 år.





Hvert år håndterer ECS mere end 150.000 containere fra egne containerdepoter i både den nordlige og sydlige del af Vietnam, hvilket afspejler selskabets store ekspertise og erfaring i Vietnam.





Den nye aftale med MAERSK inkluderer ECS' nyeste depot, som blev indviet i juni som led i selskabets strategi om depotudvidelser i forventning om øget efterspørgsel inden for container markedet i de kommende år. ECS udmærker sig ved, at der på selskabets depoter blandt andet implementeres solenergi, genanvendelse af spildevand samt høje sikkerhedsstandarder med henblik på at understøtte en mere bæredygtig udvikling.





Henrik N. Andersen, CEO udtaler: ”Vi er stolte af det langvarige samarbejde med MAERSK og ser frem til at fortsætte med at levere førsteklasses containerdepoter i Vietnam og bidrage til et succesfuldt partnerskab i mange år fremover.”









For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.









Certified adviser

Norden CEF A/S

John Norden