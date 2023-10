Novotech se voit décerner le prix de la Société de recherche contractuelle de l'année par Frost & Sullivan de manière consécutive

BOSTON, 11 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech , la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique dont les capacités d'exécution sont mondiales, a été sélectionnée en tant que Société de recherche contractuelle de l'année 2023 par Frost & Sullivan, la société de conseil en croissance et d'analyse des opportunités. Novotech est lauréat des prix Frost & Sullivan Best Practices depuis 2006.



La Dre Yooni Kim, vice-présidente des services cliniques chez Novotech, acceptera le prix au nom de Novotech lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 8 novembre 2023 à Kuala Lumpur, en Malaisie.

David Frigstad, président de Frost & Sullivan, a déclaré que Novotech est « à la pointe de l'innovation et de la croissance et a consolidé sa position de chef de file en innovant et en créant de nouvelles solutions et de nouveaux services qui répondent aux besoins en constante évolution des clients ».

Le Dr John Moller, directeur général de Novotech, a exprimé sa gratitude pour cette récompense, attribuant la réussite de la société à son équipe mondiale dédiée constituée d'experts en essais cliniques. « Être constamment reconnus pour notre excellence en tant que CRO par Frost & Sullivan, une organisation d'analystes de l'industrie de premier plan, démontre encore davantage notre position de partenaire de confiance dans le secteur de la biopharmacie », a déclaré le Dr Moller.

Et d'ajouter : « La recherche de Frost & Sullivan souligne le rôle central de la stratégie de Novotech en matière d'engagement des clients, qui implique l'identification des défis uniques et la fourniture de solutions innovantes qui font avancer les programmes de développement de médicaments. »

Azza Fazar, analyste de recherche des Frost & Sullivan Best Practices, a loué l'approche visionnaire de Novotech envers les stratégies de croissance, notant sa capacité à saisir les opportunités et relever les défis émergents. Elle a souligné que l'approche globale et centrée sur la chaîne de valeur pour le soutien au développement clinique de Novotech, qui couvre toutes les phases des essais et offre des services personnalisés dans divers domaines thérapeutiques, a gagné la confiance de nombreux clients en biotechnologie dans le monde entier.

« Dans ce contexte, Frost & Sullivan reconnait Novotech en tant que Société de recherche contractuelle de l'année 2023 », a-t-elle indiqué.

Mme Fazar a ajouté que « la société rationalise ses processus et procédures pour éliminer la bureaucratie inutile, rapportant des réductions de procédures opérationnelles standard de 40 %. L'engagement de Novotech envers la satisfaction des clients est évident dans ses interactions avec eux, comme l'indique la note d'engagement moyenne de 4,7 sur 5 selon des enquêtes récentes. »

« L'approche globale à 360 degrés de l'entreprise en termes de soutien au développement clinique, qui couvre toutes les phases d'essais et qui propose des services sur mesure dans tous les domaines thérapeutiques, a gagné la confiance de centaines de clients en biotechnologie dans le monde entier », a-t-elle indiqué.

Novotech compte plus de 3 000 employés repartis dans 25 zones géographiques et 34 bureaux, notamment en Grande Chine, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et en Europe.

La CRO propose aux biotechs une suite unique et inégalée de services de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec une base en Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Reconnue pour ses contributions à la pointe du secteur, Novotech s'est vue décerner de nombreuses récompenses prestigieuses, parmi lesquelles le Prix du leadership d'une CRO 2023 et les prix de Meilleure CRO pour les thérapies cellulaires et géniques 2022 et 2023. De plus, la société a remporté le Prix Frost & Sullivan de la société de recherche contractuelle de l'année en Asie-Pacifique en 2022 et 2023. Son engagement en matière de collaboration se reflète dans les 50 accords de partenariat d'avant-garde qu'elle a signés au cours des trois dernières années.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Fondée en 1997, Novotech est reconnue au niveau international en tant que principale organisation de recherche contractuelle (CRO) centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. La Société est une CRO clinique dotée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de conseils sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la phase I à la phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde répartis dans 34 bureaux. Novotech est positionnée pour servir de partenaire et d'alliée auprès de sponsors biotechnologiques, biopharmaceutiques et pharmaceutiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe.