Kommentaar meedias ilmunud infole

11.10.2023 ilmus Äripäeva veebiväljaandes artikkel „Kapo uus läbiotsimine Bigbankis andis krüptovõtme Parvel Pruunsilla arvutisse“. Avaldame Bigbank AS juhatuse kommentaari artiklis esitatud infole.

Bigbank AS kinnitab, et ei ole jätkuvalt nimetatud kriminaalmenetluses menetlusosaline ning on kriminaalmenetluse käigus teinud uurimisorganitega igakülgset koostööd.

Ebaõige on artiklis esitatud väide nagu oleks Bigbank AS jätnud uurimisasutuste päringutele vastamata, hoolimata korduvatest meeldetuletustest. Samuti on ebaõige artiklis esitatud väide, et Bigbank AS ei reageerinud uurimisasutuste poolt esitatud selgitustele. Bigbank AS on vastanud kõikidele uurimisasutuste poolt esitatud päringutele, selgitades taastevõtme üleandmise nõude osas uurimisasutustele, et pangal on kohustus tagada kolmandate isikute pangasaladuse täielik kaitse. Kõnealune päring seda kaitset panga hinnangul ei taganud. Uurimisasutuste päringu õiguspärasuse kontrollimiseks otsustas Bigbank AS pöörduda kohtusse, et tagada omapoolne õiguspärane käitumine, õigusselgus ning panga klientide huvide igakülgne kaitsmine.

Kriminaalmenetluse seaduse § 214 kohaselt ei ole Bigbank AS-l lubatud avaldada mistahes muid kommentaare läbiotsimise asjaolude kohta.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht on ligi 2 miljardit eurot.

