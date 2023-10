Avis aux médias : Assemblée publique annuelle 2023 de la SADC – Protéger l’avenir financier des déposants

OTTAWA, 11 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La SADC tient son assemblée publique annuelle 2023 le 12 octobre, de 14 h à 15 h (HE), sous forme de webémission bilingue en direct.



Le thème de cette année est Protéger l’avenir financier des déposants. Leah Anderson, présidente et première dirigeante, et Robert Sanderson, président du conseil, parleront de ce que fait la SADC pour protéger les déposants, favoriser la stabilité du système financier et optimiser sa capacité de règlement, dans un environnement financier complexe et dynamique.

Nous vous invitons à participer et à nous envoyer vos questions à l’avance à questionsms@sadc.ca.

Détails

L’assemblée se tient sous forme de webémission en direct, à 14 h (HE).

Au sujet de la SADC

La SADC est une société d’État fédérale qui a vu le jour en 1967. En protégeant plus de 1 000 milliards de dollars auprès de plus de 85 institutions financières membres, elle contribue à la stabilité du système financier. À titre d’autorité de règlement, la SADC est responsable du règlement de faillite de ses institutions membres, les petites comme les grandes. Les membres comprennent des banques, des coopératives de crédit fédérales et des sociétés de fiducie et de prêt. La SADC finance ses activités avec les primes que lui versent ses institutions financières membres. Elle ne reçoit pas de fonds publics. Elle a déjà réglé la faillite de 43 institutions membres, faillites qui ont touché quelque 2 millions de personnes au Canada.

