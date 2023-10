Stelmine définit six nouvelles cibles sur vingt-neuf km sur le projet Mercator

QUÉBEC, 11 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (“Stelmine” ou “la Société”) (TSXV: STH). Les résultats du dernier levé géochimique de till effectué sur le projet Mercator (100% STH) ont permis la définition de six nouvelles cibles situées principalement à l’ouest de la zone T-Rex, mais aussi de confirmer deux cibles d’exploration aurifères sur T-Rex. Ce levé géochimique visait les extensions des zones minéralisées connues, déjà décapées et échantillonnées. Les résultats montrent une série d’anomalies qui s’étendent désormais sur une distance linéaire d’environ vingt-neuf (29) km, incluant quinze (15) km à l’ouest et au sud-ouest de la cible T-Rex.



Les faits saillants incluent:

Huit zones (dont six nouvelles) sont mises en évidence par des anomalies en Au et/ou As et Cu, à partir d’un total de 1327 échantillons de till (fraction fine) prélevés principalement à l’ouest et au nord de la Zone Meridian;

Confirmation que la méthodologie d’exploration actuelle, incluant la géophysique aéroportée, et au sol, de pair avec la géochimie de till et de roches, fonctionne bien au-delà de la Zone Meridian;

Confirmation que ces anomalies se trouvent à proximité d’unités stratigraphiques plus mafiques (riches en fer) favorables à la minéralisation aurifère (Figures 1 et 2), semblables à celles exposées dans la Zone Meridian qui a procuré des valeurs et intervalles aurifères significatifs (CP du 8 août 2023);

Confirmation géochimique des huit km de stratigraphie favorable entre les Zones Meridian et Baleine, déjà définis par la géophysique (CP du 20 septembre 2023).

Les six nouvelles anomalies de till sont comparables en amplitude et en continuité avec celles connues de la zone aurifère de Meridian. L’importance de cette dernière ayant été soulignée par les résultats favorables des sondages de 2022.





Fig. 1 : Figure montrant la distribution des échantillons de till avec résultats en Au (ppb), ainsi qu’une image du modèle 2Au+2AS+Cu. À noter, l’association des anomalies définies (ellipses) avec les unités riches en fer, et la distribution des anomalies sur une distance linéaire d’environ vingt-neuf kilomètres.





Fig. 2 : Vue du détail du secteur Meridian-T-Rex et des extensions vers l’ouest. En tenant compte de la différence de maille d’échantillonnage entre les secteurs (celles de Meridian et T-Rex étant plus serrées), les réponses sur les nouveaux secteurs sont comparables à celles des secteurs T-Rex et Meridian, ce dernier ayant des minéralisations aurifères connues.

Formation de sédiments glaciaires

Le till échantillonné sur Mercator, est un sédiment formé il y a des milliers d’années par l’érosion glaciaire. Lorsqu’un glacier avance, toute minéralisation exposée sera broyée, transportée et éventuellement déposée en aval comme sédiment glaciaire. Les tills de base constituent un mélange de sédiments qui sont généralement transportés sur une distance limitée, et ne représentent pas une source ponctuelle. Le till est donc caractéristique d’une aire d’échantillonnage plus vaste qu’un simple d’affleurement, ce qui permet d’augmenter la maille d’échantillonnage. La présence d’anomalies indique une source en amont glaciaire à proximité; toutefois l’absence d’anomalie ne permet pas de conclure qu’il n’y a pas de source minéralisée, puisqu’il suffit que celle-ci soit en profondeur et donc non exposée à l’érosion glaciaire.

QA/QC

Stelmine a établi un strict protocole QA/QC lors de la manipulation des échantillons récoltés sur la propriété Mercator. Les échantillons de tills d’environ 1 kilogramme sont généralement prélevés de l’horizon C à une profondeur entre, 50 – 130 cm, en utilisant une pelle ou une tarière manuelle propre. Les fragments de roche les plus grossiers (plus de seize millimètres) et les matériaux organiques, tels les racines, sont enlevées. Le matériel échantillonné est déposé dans un sac en plastique à usage unique numéroté avant le scellage par un collier de serrage en plastique. Pour chaque échantillon prélevé, le numéro d’échantillon, les coordonnés UTM, acquises (à l’aide d’un GPS portatif), et une brève description de l’échantillon sont reportés sur une tablette électronique par le géologue. Les sacs sont ensuite transportés au camp de base, séchés pour au moins 48 heures, et ensuite transférés dans des poches de riz. Ils sont gardés en sécurité au camp de base avant d’être expédiés par hydravion à la base de Wabush, puis par camion appartenant à des compagnies de transport fiables jusqu’au laboratoire Actlabs, à Ancaster, Ontario. Les concentrations en Au et autres éléments ont été déterminées par les méthodes INAA+ICP_OES (code 1H).

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Friedrich Speidel P. Géo, M.Sc. et Vice-Président de la compagnie. M. Speidel est la personne qualifiée responsable de l'information scientifique et technique contenue dans ce document selon les normes de l'instrument national 43-101.

À PROPOS DE STELMINE

Stelmine est une société d'exploration minière junior lancée dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée de l’est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore, qui se trouve très près du contact avec le même bassin. Stelmine possède 100 % des 1 784 claims ou 917 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Mercator et Courcy.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Mise en garde concernant les déclarations prospectives: le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans les rapports trimestriels et annuels et dans les documents soumis à l'administration des valeurs mobilières disponibles sur le site Sedar+. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières.

MISE EN GARDE

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

