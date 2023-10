DPI Construction Management embauche Matt Trudeau en tant que Directeur du Développement des Affaires pour l'Est du Canada

TORONTO, 11 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- DPI Construction Management, un leader reconnu de l'industrie de la construction et de l'aménagement d'espaces de bureaux commerciaux, a annoncé la nomination de Matt Trudeau au poste de Directeur du Développement des Affaires de l'entreprise pour l'Est du Canada. Matt apporte une grande expérience et une expertise en gestion d'entreprise, commerciale et industrielle, avec un fort accent sur la construction, la logistique et les déménagements.



En tant que gestionnaire de projet indépendant et professionnel du développement des affaires, Trudeau a établi une solide réputation dans le domaine. Sa connaissance approfondie et son bilan éprouvé en matière de déménagement commercial ont été essentiels dans la gestion de projets impliquant des entreprises comptant jusqu'à 2 000 employés.

"Nous sommes ravis d'accueillir Matt dans l'équipe de DPI", a déclaré Rick Perin, co-fondateur de DPI Construction Management. "Son expérience, son réseau et son engagement à fournir des résultats exceptionnels correspondent parfaitement à l'engagement de DPI à offrir des expériences de construction personnalisées, basées sur la confiance, la compétence et la responsabilité."

L'embauche de Trudeau intervient à un moment passionnant pour DPI Construction, alors que l'entreprise étend sa présence à Ottawa et à Montréal. Avec sa compréhension approfondie de l'industrie et un réseau cultivé au fil des années, Trudeau est prêt à jouer un rôle essentiel dans la stratégie de croissance de l'entreprise.

"Je suis ravi de rejoindre DPI et de contribuer à son succès continu", a déclaré Trudeau. "Ma démarche en matière de développement des affaires consiste à établir la confiance avec les clients et à devenir un partenaire indispensable. Je crois en la fourniture de résultats et en la création de relations durables, et je vois d'énormes opportunités pour DPI sur les marchés d'Ottawa-Gatineau et de Montréal."

La profonde connexion de Trudeau avec son héritage Mohawk, en tant que membre de troisième génération de la communauté de Kahnawake, est une source de force et de fierté pour lui. C'est également un atout unique dans sa vie professionnelle, car cela lui permet de fournir à ses clients un avantage significatif dans la culture de relations, la promotion de l'inclusivité et l'établissement de liens significatifs dans le monde des affaires diversifié d'aujourd'hui.

En dehors du travail, Trudeau est un bénévole dévoué qui soutient des causes telles que la Société canadienne du cancer, la Fondation Juste pour les Enfants et Enfant-Retour Québec (Réseau Enfants-Retour). Son engagement envers ces causes reflète sa passion pour l'implication communautaire.

