BWGI réalise l’acquisition d’une participation de 6,2% dans Elis

Saint-Cloud, le 11 octobre 2023 – BW Gestão de Investimentos Ltda., une société de gestion d’actifs indépendante basée au Brésil, annonce avoir réalisé, conformément à l’annonce du 9 octobre 2023, l’acquisition d’une participation de 6,2% du Crédit Agricole Assurances dans Elis.

A l’issue de cette opération, Crédit Agricole Assurances ne détient plus directement d’actions Elis et son représentant au Conseil de surveillance d’Elis a démissionné de son mandat.

A propos de BWGI

BWGI est une filiale à 100% de Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas S.A. (“BWSA”), une holding brésilienne ayant de nombreuses prises de participations de référence ou majoritaires dans des entreprises mondiales de premier plan œuvrant dans des secteurs d’activité divers comme, entres autres, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), le leader mondial de produits en niobium, Alpargatas S.A., une entreprise connue pour fabriquer les tongs Havaianas et Verallia S.A., le leader européen de l'emballage en verre. BWSA fait partie du groupe Moreira Salles, qui est aussi actionnaire de co-contrôle de Itaú Unibanco S.A., le plus gros groupe financier d’Amérique latine.

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 29 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

