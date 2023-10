Communiqué de presse – Neuilly sur Seine, mercredi 11 octobre 2023 – 17h45

ARGAN se renforce à Lyon

avec un nouveau site de 15 000 m² loué à COVERGUARD

Quelques mois après avoir inauguré une plateforme logistique de 38 000 m² à JANNEYRIAS, ARGAN étend son implantation lyonnaise en livrant un nouveau site de 15 000 m² sur la commune de MIONNAY (01). Cet immeuble est loué à COVERGUARD, acteur majeur sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI), dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 9 ans.

Ce nouveau site, particulièrement attractif pour les activités de transport et de logistique, est situé sur le Parc d’Activité de la Dombes à MIONNAY à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Lyon. Il bénéficie d’un accès direct à l’autoroute A46, la Rocade Est lyonnaise.

Le bâtiment de 15 000 m² est constitué de deux cellules de stockage et de préparation de commandes d’environ 6 500 m² chacune, et d’un bloc de bureaux de 1 500 m². Il accueille les activités logistiques, mais également le nouveau siège de COVERGUARD, dans le cadre d’un bail long terme de neuf années fermes.

Historiquement implanté sur la région lyonnaise, COVERGUARD est un acteur majeur sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI). Le groupe conçoit, fabrique et distribue une gamme complète de produits destinés à la protection des personnes sur leurs lieux de travail.

Le bâtiment, développé par JMG PARTNERS, reflète les ambitions communes d’ARGAN et de COVERGUARD en matière de développement durable et affiche son exemplarité du point de vue de la gestion de l’énergie. Il est estampillé Aut0nom®, « l’entrepôt qui produit et consomme sa propre énergie verte ». L’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture, couplée à des batteries de stockage de l’énergie, permet ainsi de produire et de consommer sur place une énergie renouvelable et décarbonée qui couvre, à l’année, la totalité des besoins de COVERGUARD en termes de chauffage, de rafraichissement et d’éclairage. Le gaz est banni, les chaudières fortement émettrices de CO 2 sont remplacées par des pompes à chaleur électriques au rendement multiplié et aux émissions fortement limitées.

Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance d’ARGAN conclut : « La Région Lyonnaise est un pôle logistique majeur et structurellement en situation de sous-offre. Avec ce nouveau développement, le second en quelques mois sur la Rocade Est Lyonnaise, ARGAN renforce son positionnement premium en investissant au cœur de la Dorsale logistique française. »

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2023

18 janvier : Résultats annuels 2023

21 mars : Assemblée Générale annuelle





À propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader de son marché en France. S’appuyant sur une approche unique et centrée sur le client, avec un accompagnement sur mesure et innovant sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative, ARGAN a connu une forte croissance de ses revenus depuis le début de ses activités en 2000, pour enregistrer un revenu locatif annuel de plus de 180 millions d’euros en 2023. Par ailleurs, à date, le patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,6 milliards d’euros.

Prenant en compte l’ensemble de ses parties prenantes, le modèle de développement d’ARGAN vise la poursuite d’une croissance rentable, avec une dette maîtrisée, tout en veillant à réduire au minimum l’impact environnemental et sociétal de ses activités.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlene Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe